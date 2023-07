En Côte d’Ivoire, à l’occasion de l’Année de la Jeunesse, un programme spécial de “jobs de vacances” a été lancé pour offrir des opportunités à 10 mille jeunes.

Le ministre ivoirien de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, a inauguré le mercredi 26 juillet 2023 à Abidjan un programme spécial d’immersion ou “jobs de vacances” destiné à 10 mille jeunes élèves et étudiants pendant les périodes de vacances scolaires. Ce programme a pour objectif de permettre aux jeunes âgés de 16 à 40 ans, et ayant un niveau d’études allant de la seconde au Master, de se familiariser avec le milieu professionnel et d’affiner leur orientation professionnelle.

L’immersion débutera pour les premiers bénéficiaires, issus de l’enseignement technique, dès le 1er août prochain, tandis que les autres jeunes intéressés pourront s’inscrire à partir du 26 juillet sur le site internet de l’agence Emploi-Jeune, ainsi que dans les préfectures et sous-préfectures à travers le pays. Cette période d’immersion est prévue du 15 août au 15 septembre 2023, et les participants recevront une allocation de 45 000 FCFA.

Le programme spécial de “jobs de vacances” fait partie des initiatives prises dans le cadre de l’Année de la Jeunesse décrétée par le président Alassane Ouattara en Côte d’Ivoire pour l’année 2023. Dans cette optique, le gouvernement a également adopté le Programme Jeunesse du Gouvernement (PJ-Gouv) sur la période 2023-2025, qui vise à mobiliser des opportunités de formation et d’insertion professionnelle pour 490 018 jeunes en 2023, et à impacter 1 500 000 jeunes sur trois ans. Le coût de la mise en œuvre du PJ-Gouv pour l’année 2023 est estimé à plus de 361 milliards FCFA.