En Côte d’Ivoire, Abdourahmane Cissé quitte la présidence

Le quadragénaire va quitter le secrétariat général de la présidence, poste stratégique qu’il occupait sous l’égide d’Alassane Ouattara depuis mars 2021.



Après l’éviction de Patrick Achi de la primature, mi-octobre, c’est un autre proche collaborateur d’Alassane Ouattara qui va faire ses cartons. Nommé fin mars 2021 au secrétariat général de la présidence, où il avait succédé à ce même Patrick Achi, Abdourahmane Cissé a en effet été remercié ce jeudi 30 novembre.

« Le président de la République exprime sa gratitude à Monsieur Abdourahmane Cissé pour sa collaboration au bon fonctionnement de l’institution ainsi que pour son engagement au service de l’État », est-il écrit dans un communiqué de la présidence signé par sa secrétaire générale adjointe et nièce d’Alassane Ouattara, Masséré Touré-Koné. Ce départ est acté par un décret abrogeant celui portant nomination d’Abdourahmane Cissé. Ce dernier aurait fait part au président de son envie d’une nouvelle aventure professionnelle.

Symbole de renouvellement

Abdourahmane Cissé, 42 ans, avait été nommé à ce poste-clé à seulement 39 ans, incarnant le souhait de renouvellement générationnel de la classe politique émis par le président Ouattara. Une nouvelle marche pour celui qui, en 2013 déjà, avait attiré les projecteurs en devenant le plus jeune ministre du gouvernement, en charge du Budget et du portefeuille de l’État (il avait à l’époque 32 ans).

Le quadragénaire avait commencé sa carrière professionnelle en tant que trader à Goldman Sachs International, à Londres. En 2011, il quitte la prestigieuse banque d’affaires et rentre en Côte d’Ivoire, dans le sillage de l’élection d’Alassane Ouattara.

« Profonde gratitude » à Ouattara

Le 23 novembre, il avait été élevé au grade de Commandeur de l’Ordre du mérite pour le début de la production du gisement « Baleine », un gisement pétrolier au potentiel considérable découvert par le groupe italien ENI, dirigé par Claudio Descalzi.

Sur son compte Facebook, il a remercié le chef de l’État et lui a exprimé sa « profonde gratitude ». « Ce fut des années pleines de challenges, avec ses moments de joie et de doute, et une expérience inoubliable. Ce fut aussi l’occasion de montrer que les jeunes sont capables, lorsque l’occasion leur est offerte, d’assumer pleinement les plus hautes fonctions de l’État », écrit-il.