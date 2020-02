En exil, Guillaume Soro confie une lourde mission à ses partisans

Face aux déboires entre lui et Alassane Ouattara, Guillaume Soro a été contraint de s’exiler en France, car menacé par un mandat d’arrêt international. Les autorités ivoiriennes l’accusent d’avoir voulu déstabiliser la Côte d’Ivoire et d’avoir détourné des deniers publics. Depuis le pays d’ Emmanuel Macron, le député de Ferké, candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020, a annoncé la “résistance pacifique”. L’ancien président de l’Assemblée nationale vient d’ailleurs de confier une nouvelle mission à ses partisans.

Alassane Ouattara et Guillaume Soro avaient été les alliés parfaits. Les deux hommes s’appréciaient mutuellement et ne manquaient pas de le montrer en public. On se souvient que lors d’une visite d’Etat à Ferkessédougou (nord de la Côte d’Ivoire), en juillet 2013, le président ivoirien avait eu des mots doux pour l’ancien chef rebelle. “Il a fait preuve de sacrifice, il s’est battu pour que les populations au Nord puissent retrouver leur dignité par la nationalité ivoirienne. Je souhaiterais rendre hommage à Soro Guillaume pour les combats qu’il a menés, son courage, sa fidélité”, avait déclaré Ouattara en l’endroit de son “fils”.

Mais les relations entre l’actuel locataire du palais de la présidence de la République et Guillaume Soro vont prendre du plomb dans l’aile. Les tensions entre eux vont conduire le député de Ferké à démissionner de son poste de président de l’Assemblée nationale le 8 février 2019. Depuis le 23 décembre de la même année, le patron du mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS) est sous le coup d’un mandat d’arrêt international et n’a pu regagner la Côte d’Ivoire comme il avait annoncé. Guillaume Soro a été contraint de s’exiler en France, mais promet une “résistance pacifique” contre le pouvoir d’Abidjan.

Candidat déclaré à la présidentielle d’octobre 2020, le leader des soroistes a appelé lundi 10 février 2020 ses partisans à faire “des efforts supplémentaires pour enrôler 16 mille nouveaux adhérents nécessaires en 72 heures”. “A cette occasion, je ferai une adresse solennelle à la nation. C’est à ce prix que les autres nous respecteront et surtout la VICTOIRE est au bout du chemin. Force à vous”, a publié le président du Comité politique sur son compte Twitter.

Il faut noter que l’adhésion à GPS a été lancée le 12 octobre 2019. “Le 12 février, cela fera 4 mois de travail herculéen pour bâtir une force qui compte en Côte d’Ivoire en dépit de la féroce répression qui s’est abattue sur nous. Avec pugnacité, atteignons le cap symbolique….”, a précisé le “leader générationnel”. Les partisans de Guillaume Soro parviendront-ils à relever ce défi ?

