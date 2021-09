En Guinée le reste de l’armée apporte son soutien aux putschistes

La hiérarchie militaire, tout corps confondu, a apporté mardi son soutien aux putschistes guinéens avec à la tête Mamady Doumbouya, qui a pris le pouvoir dimanche suite à un coup d’Etat militaire, a-t-on appris de source militaire.

Lors d’une rencontre au camp Samory Touré avec toute la hiérarchie militaire, les officiers, sous-officiers et militaires de rang, le général de brigade aérien directeur de cabinet du ministère de la Défense, Sidi Yaya Camara a exprimé l’adhésion de toute l’armée guinéenne aux nouvelles autorités militaires du pays et au Comité national de rassemblement et de développement (CNRD).

Selon lui, cette adhésion de l’armée à la vision des putschistes s’inscrit dans la logique de défendre les intérêts du pays et d’éviter toute agression extérieure contre la Guinée.

“Notre adhésion s’explique par le fait que nous souhaitons participer à préserver la paix, la stabilité et la quiétude sociale pour une Guinée libre, prospère et économiquement développée”, a dit le général de brigade Sidi Yaya Camara.

Pour sa part, le chef des putschistes Lieutenant-Colonel Mamady Doumbouya a dit qu’il est important pour les militaires de faire face à leur responsabilité vis-à-vis du peuple de Guinée.

“Nous devons nous rassembler pour avancer”, a dit Mamady Doumbouya, avant de préciser que les militaires doivent rester dans les casernes afin d’éviter des désordres. Il a aussi annoncé que tous les congés sont annulés pour que chacun se mette à la tâche pour éviter le chaos.

Mamady Doumbouya a souligné que la police et la gendarmerie doivent assurer la sécurité des citoyens.

chadinfos.com

Comments

comments