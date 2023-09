Encadré Lutte contre le phénomène Kadhafi: Comment se fait l’approvisionnement des composants de Kadhafi

Le commissaire divisionnaire Touré Mabonga Atchet, Directrice de la police des stupéfiants et des drogues (Dpsd), reconnaît que les douaniers font leur travail. Ils disposent même de certains équipements de pointe aux checkpoints, à savoir les scanners. Sachant cela, les contrebandiers usent de voies de contournement des frontières pour faire circuler ces comprimés illicites. C’est le cas des différentes pistes qui sont d’ailleurs nombreuses. Lors de voyages, certains individus dissimulent les produits dans leurs sacs ou valises. La fouille devient alors difficile. Car, soutient le commissaire, la perquisition n’est pas autorisée sans la permission du procureur de la République.

Selon la patronne de la police en charge des drogues, 33 individus ont été appréhendés à savoir 5 à Grand-Bassam et 28 à Abidjan. Parmi eux, une quinzaine était considérée comme des vendeurs de comprimés ou ayant fourni l’espace de consommation de ce cocktail.

En application de la loi de 2017 qui interdit l’exercice de la profession de pharmacien, ceux-ci ont été jugés et condamnés à cinq (5) de prison ferme. Vu qu’ils se sont rendus coupables de la la vente illicite de médicaments. Les dix-huit (18) autres ont été conduits dans un centre spécialisé pour une meilleure prise en charge. Quant à la quantité des médicaments saisis, la directrice a souligné que dans le cadre de la lutte contre le marché pharmaceutique illicite, la Dpsd a saisi, au cours du premier semestre 2023, sur l’ensemble du territoire national, plus de 98 tonnes de médicaments de qualité inférieure. En lien avec le phénomène Kadhafi, les saisies de médicaments sont estimées à 34 kilos de Tramadol.

Pourquoi Vody pour la mixture

La vente du Vody n’est pas interdite en Côte d’Ivoire. Elle est considérée comme une boisson énergisante dosée à 18% d’alcool. Et c’est cette boisson qui est prisée par ces adolescents usagers. Selon les spécialistes, le Vody contient également de la caféine qui empêche les consommateurs de tomber dans un état d’ébriété. Cette boisson n’est saisie que lorsque les ados en consomment, notamment lors de parties. Elle n’a pas manqué d’appeler les parents à jouer leur partition en sensibilisant davantage leurs enfants et en étant surtout leurs confidents.