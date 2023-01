Enfants En Situation De Rue : Que Faut-Il Faire Pour Les Aider ?

Véritable danger pour la société, les enfants des rues sont généralement des mineurs qui ont pour milieu de vie et de survie que les rues. Leur mode vie vacille entre la mendicité, les décharges publiques, les gares, les garages. En rupture avec leur milieu familial, ces enfants ne nourrissent aucun désir de retour en famille.

En effet, le phénomène des enfants des rues à de multiples facettes. La combinaison de facteurs familiaux, économiques, sociaux et politiques jouent un rôle important sur leur situation. Il est dès lors très difficile de pointer une ou des causes.

Selon l’UNICEF, les enfants de la rue s’élèvent à plusieurs dizaines de millions dans le monde. On parle aujourd’hui d’enfant en situations de rue, en distinguant trois types: les enfants de la rue vivent et habitent dans la rue, les enfants dans la rue travaillent dans la rue mais ont une famille et un domicile, les enfants à la rue sont en situation de fugue temporaire mais peuvent finir par rester dans la rue.

Ces phénomènes sont causés par des problèmes tels que la famine, la pauvreté, la maltraitance, etc. Les enfants des rue sont expose à plusieurs travaux forcés pour pouvoir survivre et aider les parents. Ils évoluent dans un milieu généralement qualifié de dangereux où ils encourent d’importants risques.

Certes, les enfants ont droit à l’alimentation, éducation, la santé et surtout le droit à la non-discrimination. Ces droits doivent être appliqués à la lettre car les enfants sont l’avenir d’un pays.

Le problème des enfants des rues est dépendant de leur situation. Chaque enfant entretient une histoire personnelle avec la rue, qui ne peut être généralisée. Ainsi, la prise en charge des enfants des rues doit, pour être efficace, porter sur les différentes situations de rue. Il est important que les ministres en charge du secteur, les associations, les fondations trouvent des solutions pour que ces enfants de la rue puisse reprendre des vies normales.

