English Immersion Festival : 3 jours de promotion de l’anglais

Sous l’initiative de Update Consulting et la structure Edissou Event ont initié l’ English Immersion Festival, le festival d’immersion en anglais, du mercredi 25 mai au samedi 28 mai 2022. Plusieurs activités ont meublé l’évènement qui a pour ambition de promouvoir la langue anglaise.

English Immersion Festival : Plus de 2 000 amoureux de l’anglais au rendez-vous

Dans le souci de donner l’opportunité aux apprenants issus des écoles et des entreprises qui ont pris part au programme d’immersion et de coaching en anglais de se retrouver afin de pratiquer intensivement la langue anglaise, Update Consulting et son partenaire Edissou Event ont organisé l’ English Immersion Festival du mercredi 25 mai au samedi 28 mai 2022 à l’Université Alassane Ouattara d’Abidjan-Cocody.

Pour les promoteurs, il s’agit de leur présenter des opportunités dans le cadre des programmes d’échanges et de formation dans leurs pays. L’objectif est également de permettre aux apprenants de pratiquer l’anglais en participant à des activités diversifiées. “L’ English Immersion Festival entend être l’occasion exceptionnelle pour les participants d’avoir les informations sur les opportunités qu’offrent les institutions anglophones et entreprises en Côte d’Ivoire, mais également une occasion de networking et de partage d’expérience des anciens boursiers des programmes internationaux”, a précisé Moussa Koné, le directeur général de Update Consulting.

Il faut noter que English Immersion Festival marque la fin des activités de ces programmes d’immersion et de coaching en anglais afin de permettre aux apprenants de s’immerger dans un environnement anglophone et rester en contact avec la langue. Les festivaliers ont pris part à des matches de football, des compétitions entre les clubs d’anglais, des meet up et networking. Samedi 28 mai 2022, les participants ont eu droit à un panel portant sur le thème “les programmes d’échanges internationaux ou de bourses”

