Enseignement supérieur : La formation doctorale ouverte cette année au Campc

Après la licence et le Master, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres (Campc), décide d’ouvrir cette année 2024, le niveau doctorat. L’information a été rendue publique ce jeudi 15 février 2024, à l’occasion de la rentrée solennelle de cette institution située au sein de l’université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

Ouvert aux pays africains, il faut, pour postuler être titulaire du Master et travailler dans le secteur public ou privé. La formation dure trois ans.

Le conseiller technique, Fofié Koffi, représentant le ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, N’Guessan Koffi, a félicité le directeur général du Campc, Pr Joseph Assi Kaudjhis et son équipe pour les efforts consentis pour redorer le lustre de cette institution de formation professionnelle.

Il les encourage à poursuivre inlassablement leurs efforts pour traduire dans les faits la maturité et l’excellence. « Je formule le vœu que le passage des auditeurs au Campc leur ouvre des perspectives meilleures sur le plan professionnel et social, et contribue singulièrement à l’amélioration des performances de leurs administrations respectives », dit-il.

Pour sa part, le directeur général du Campc, le Pr Joseph Assi Kaudjhis a remercié l’Etat de Côte d’Ivoire pour son soutien permanent et multiforme. Fleuron de la formation professionnelle en Afrique, dit-il, le Campc a rempli et continue de remplir sa mission, dotant ainsi les entreprises publiques et privées de ressources humaines de qualité.

« A ce jour, ce sont plus de 45 000 professionnels de tous les secteurs d’activités qui ont été formés par le Campc ou ont participé à ses programmes en Côte d’ivoire comme ailleurs en Afrique », a rappelé le Pr Kaudjhis. A l’en croire cette année constitue la mise en œuvre du plan stratégique 2023-2027, et l’axe majeure est la redynamisation des infrastructures. Il s’agit entre autres de l’extension des infrastructures du siège d’Abidjan ; la construction de la représentation du Campc au Burkina Faso et l’ouverture de la représentation du Gabon.

« L’objectif est de faire en sorte que l’institution que nous avons créée renforce ses effectifs de 100 auditeurs à un peu plus de 1000 auditeurs. Mais aussi d’améliorer les programmes de formation en nous appuyant sur les formations nouvelles porteuses d’économie notamment dans le domaine de la commande publique, la finance islamique et de l’intelligence artificielle », explique le directeur général du Campc.

A noter que le Campc a ouvert du 15 au 23 février, un stand dans ses locaux pour informer le public sur les différentes filières ouvertes en son sein. Pour cette année, les auditeurs inscrits en thèse de doctorat seront formés qu’en management.