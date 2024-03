Enseignement supérieur : une université américaine bientôt installée en côte d’ivoire

Le ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’Apprentissage, N’guessan Koffi et la ministre de la Culture et de la Francophonie Françoise Remarck ont reçu le 15 mars 2024 à Abidjan, Peter Salovey, président de l’université privée américaine située à New Haven dans le Connecticut.

L’impact de ces collaborations sur le continent africain devrait se faire sentir bien au-delà des participants immédiats. Cette visite en Côte d’Ivoire qui se poursuivra au Rwanda dans les prochains jours, illustre la volonté de l’université Yale de renforcer les partenariats mondiaux dans les domaines de l’éducation, de la protection de l’environnement et du développement économique. En plus de souligner l’engagement de l’université à relever les défis mondiaux, ce déplacement de Peter Salovey a mis en évidence le potentiel des institutions académiques à contribuer de manière significative à la diplomatie et à la collaboration internationales.