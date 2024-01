Entretien de stades et “Fans Zones” : Plusieurs sites désinfectés

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle mène depuis le 17 janvier 2024, une opération de désinfection et de démoustication des zones dénommées « Fans Zones et Villages Can », des sites de reproduction des moustiques vecteurs du paludisme et des arboviroses.

Les activités de désinfection et de désinsectisation se tiennent cinq jours dans la semaine. Ce, jusqu’au 17 février 2024.

A ce jour, selon le ministère en charge de la Santé, plusieurs sites cibles ont été traités, notamment le Stade Félix Houphouët-Boigny, le village Can de la Palmeraie, le village Can Akwaba Cedeao à Treichville ainsi que le Stade Laurent Pokou de San Pedro.

L’objectif est de réduire le risque de transmission des maladies vectorielles lors des rassemblements sur les sites dits Fans Zones.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mission de la Commission santé du Cocan, consistant à la prévention des infections, les évacuations sanitaires, la prise en charge des malades et la riposte d’éventuels cas.