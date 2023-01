« Eradiquer l’autosuffisance alimentaire », la grosse bourde d’un candidat aux législatives 2023

En pleine campagne électorale pour les législatives du dimanche 8 janvier 2023, un candidat a fait une grosse bourde alors qu’il s’exprimait sur son projet pour le peuple béninois.

Au Bénin, la campagne électorale entrant dans le cadre de l’élection des membres de la 9è législature s’est déroulée du vendredi 23 décembre 2022 au samedi 7 janvier 2023 00 heures soit 24 heures avant le jour du scrutin.

Durant cette étape du processus électorale qui a duré 15 jours, les partis politiques et leurs candidats sont allés à la rencontre des électeurs dans toutes les localités du pays où ils ont présenté leurs projets législatifs.

C’est le cas d’un candidat du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) qui a fait une grosse bourde en pleine campagne électorale. Il s’agit de Sylvanus Aïssi, candidat dans la 16è circonscription électorale pour le parti FCBE qui, face aux militants et aux médias à dit tout le contraire de ce qu’il pensait vraiment.

« Éradiquer l’autosuffisance alimentaire »

En effet, lorsqu’il évoquait le projet qu’il va défendre s’il est élue à l’Assemblée Nationale, le candidat malheureux déclare : « ma candidature aujourd’hui, c’est pour une seule chose, éradiquer l’autosuffisance alimentaire ». En réaction à ses propos qui ont fait grand bruit, Sylvanus Aïssi est revenu sur ses mots au lendemain de la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale Nationale Autonome (CENA).

D’abord, le candidat malheureux Sylvanus Ayissi candidat dans la 16 circonscription électorale a remercié sincèrement le peuple béninois, les organisations de la société civile, les militants, les partis politiques et les instituions de la république qui ont œuvré pour des élections transparentes, crédibles et apaisées.

« Je voudrais éclairer et en même temps présenter mes excuses au peuple par rapport à la vidéo de campagne qui circule actuellement sur les réseaux sociaux », a-t-il déclaré.

A l’en croire, il voulait évoquer la lutte contre l’insuffisance alimentaire. « Mon objectif premier est de contribuer à éradiquer l’insuffisance alimentaire par les projets de développement. Je vous réaffirme ma disponibilité à toujours œuvrer pour le bien-être de la population béninoise », a-t-il clarifié.

Même si la victoire n’a pas été de leurs côtés, Sylvanus Aïssi a renouvelé son adhésion et son soutien indéfectible au parti FCBE et estime que le meilleur reste à venir. « Nos projets, nos principes et nos idées germeront dans le cœur et l’esprit de tous les militants », a-t-il ajouté.

