Eric Bailly : Besiktas résilie le contrat du défenseur ivoirien

Le club turc Besiktas a annoncé ce vendredi, la résiliation du contrat de l’international ivoirien Eric Bailly.

Le défenseur central ivoirien n’est plus un joueur de Besiktas. Le club turc vient de résilier son contrat. « Le contrat avec Eric Bailly, le joueur de notre Equipe de Football A, a été résilié d’un commun accord. Nous souhaitons à Eric Bailly du succès dans sa carrière », peut-on lire dans le communiqué des Aigles et Noirs.

En début du mois, le club Stambouliote avait annoncé la mise à l’écart du champion d’Afrique 2015 et quatre autres joueurs dont les Camerounais Vincent Aboubakar et Jean Onana ainsi que l’Algérien Rachid Ghezzal. Le club turc avait justifié cette décision par les mauvaises performances de ces joueurs.

En réponse, l’agent du natif de Bingerville avait désapprouvé la décision du club et promis de défendre entièrement les intérêts du joueur. A 29 ans, l’Eléphant avait rejoint Besiktas en septembre dernier pour tenter de se relancer après un prêt convaincant à l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Selon nos informations, le défenseur central va rebondir en Liga espagnole.