Espagne : Colère des militaires contre le chef des armées des Etats-Unis

Colère dans les milieux militaires espagnols à l’encontre du chef des armées des Etats-Unis, Mark Milley. Ils reprochent au général américain d’avoir ignoré de rencontrer son homologue espagnol, l’amiral Esteban López Calderón, et la ministre de la Défense, Margarita Robles, lors de sa visite à la base de Rota (province de Cadix), où sont installées des troupes américaines, indique El Confidencial digital.

Sous couvert d’anonymat, des généraux espagnols ne cachent pas leur «étonnement» de l’attitude de Milley. Certains parlent même d’une «insulte» et d’une «humiliation» pour l’Espagne, précise la même source. Sidérés, les militaires espagnols rappellent que le chef des armées des Etats-Unis, de passage le 5 mars au Maroc, a eu des entretiens avec le ministre délégué chargé de l’Administration de la défense nationale, Abdellatif Loudiyi et l’inspecteur général des Forces armées royales (FAR) et commandant la Zone Sud, le général Belkhir El Farouk.

Cette colère en treillis n’est pas sans rappeler celle exprimée, le 18 mai 2021 par des médias ibériques, à la suite de la publication de la teneur d’un échange téléphonique entre Antony Blinken et Nasser Bouritra, alors que les relations entre Rabat et Madrid traversaient une forte zone de turbulence dans le sillage des circonstances de l’hospitalisation du chef du Polisario à Logroño.

Lors de cet entretien, le chef de la diplomatie des Etats-Unis avait salué «l’importance du partenariat bilatéral solide et le rôle clé du Maroc dans la promotion de la stabilité dans la région».

