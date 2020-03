Espagne : le gouvernement a instauré l’état d’alerte

Le chef du gouvernement a instauré l’état d’alerte, alors que plus de 4 200 personnes ont été contaminées et 120 sont décédées. Les bars et restaurants de Madrid sont incités à fermer leurs portes pour éviter de propager l’épidémie.

Situation d’urgence en Espagne. Alors que la pandémie de Coronavirus se propage dans le pays, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez vient de déclarer l’état d’alerte ce vendredi. Le maire de Madrid a recommandé aux bars et restaurants de fermer d’eux-mêmes. Un décret serait en préparation pour systématiser ces fermetures.

Un conseil des ministres extraordinaire adoptera samedi un décret plaçant l’Espagne en « état d’alerte pour une période de quinze jours », a annoncé le chef du gouvernement dans une courte allocution télévisée, alors que la pandémie a fait 120 morts et contaminé plus de 4 200 personnes en Espagne.

Moins touchés, les jeunes appelés à la responsabilité personnelle

Selon le journal espagnol El Mundo, le gouvernement prévoit que 10 000 personnes seront touchées par le virus en Espagne d’ici à la semaine prochaine. Le Premier ministre a donc demandé à la population, et en particulier aux jeunes qui subissent moins le virus, « d’éviter à tout prix les contacts ».

L’état d’alerte permet au gouvernement d’imposer des limites de circulation à certaines heures dans certains lieux, opérer des réquisitions temporaires de biens, rationner des produits de première nécessité et imposer des ordres nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement des services affectés par une grève ou une mesure de conflit collectif.

« La victoire dépend de chacun de nous… l’héroïsme c’est aussi se laver les mains et rester chez soi », a déclaré le chef du gouvernement, Pedro Sanchez.

L’équipe gouvernementale a d’ailleurs connu son premier cas de coronavirus avec la ministre de l’Egalité, Irene Montero. Son compagnon, le président du mouvement Podemos, Pablo Iglesias, est en quarantaine. Tous les membres du gouvernement doivent être dépistés.

