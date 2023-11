Espagne : Le procès de Shakira accusée de fraude fiscale s’ouvre lundi à Barcelone

Le procès de la chanteuse colombienne, Shakira, accusée d’une fraude fiscale de près de 14,5 millions d’euros démarre le lundi 20 novembre prochain à Barcelone. Le parquet réclame une peine de plus de huit ans de prison et une amende de 23,8 millions d’euros.

Shakira a rendez-vous lundi avec la justice espagnole

La star colombienne, Shakira a fait récemment le choux gras des tabloïds du monde entier. Sa difficile séparation avec l’ex-joueur espagnol, Gerard Piqué et ses corollaires faisait l’objet de beaucoup de spéculations. Au-delà de son divorce, les problèmes fiscaux de la Pop latino avec la justice espagnole était également au centre de toute l’attention des médias espagnols et internationaux.

Les tribunaux espagnols accusent la chanteuse colombienne qui réside aujourd’hui aux Etats-Unis d’une fraude fiscale de près de 14,5 millions d’euros. Selon le parquet, Shakira qui a vécu plus de la moitié de l’année en Espagne n’a pas payé ses impôts sur le revenu et sur le patrimoine en Espagne en 2012, 2013 et 2014, seuil au-delà duquel une personne doit être considérée comme résidente fiscale. Dans son écrit d’accusation, ils affirment que la chanteuse a utilisé un montage complexe de sociétés basées dans des paradis fiscaux “dans l’intention de ne pas payer ses impôts” dans le pays.

Le parquet qui réclame une peine de plus de huit ans de prison et une amende de 23,8 millions d’euros doit entendre le lundi 20 novembre prochain l’artiste colombienne de 46 ans à Barcelone pour répondre de son accusation. Lors de cette première audience de ce procès qui doit durer jusqu’au 14 décembre prochain avec un total de près de 120 témoins, l’interprète des titres à succès ‘’Waka Waka’’ et de ‘’Hips Don’t Lie’’, qui a encore triomphé le jeudi 16 novembre soir aux Grammy Latinos à Séville, rejette catégoriquement ces accusations.

D’après les Avocats de Shakira, qui réfutent ces accusations, leur cliente qui avait entamé en 2011 une relation avec l’ex-footballeur du FC Barcelone Gerard Piqué, n’a cessé de se déplacer à travers le monde durant ces années-là en raison de sa carrière. Ils affirment aussi que la chanteuse ne s’est établie de façon pérenne à Barcelone que fin 2014, avant de transférer en 2015 sa résidence fiscale des Bahamas en Espagne, juste avant la naissance de leur deuxième enfant. ‘’Shakira a scrupuleusement respecté toutes ses obligations fiscales dans les multiples territoires où elle a eu des activités professionnelles”, précisent-ils dans un écrit. Tout en rappelant que la star avait déjà versé 17,2 millions au fisc dans ce dossier en vue de régulariser sa situation. Cet été, le parquet espagnol a entamé une autre procédure contre la chanteuse qu’il accuse d’une autre fraude fiscale en 2018, estimée à six millions d’euros.