Espagne : Shakira déchargée d’une partie de ses ennuis fiscaux

Shakira peut enfin lancer un ouf de soulagement dans ses différends fiscaux avec la justice espagnole. On vient d’enlever une épine des pieds de la chanteuse colombienne avec une première affaire qui a été classée pour de bon.

La justice espagnol a classé une partie des problèmes fiscaux de Shakira

La chanteuse colombienne, Shakira était à la fois perturbée par son divorce avec l’ancien défenseur central espagnol, Gerard Piqué et par ses ennuis judiciaires avec la justice espagnole. De sorte qu’elle n’était pas trop concentrée sur sa carrière musicale. Même si elle a sorti des chansons qui visent directement son ex-mari, la star n’avait pas du tout l’esprit tranquille en raison de ses différends avec les tribunaux espagnols.

En effet, Shakira qui vit maintenant aux Etats-Unis, faisait face à des affaires de fraude fiscale. L’un remonte entre 2012 et 2014 où on doit déterminer si la colombienne a résidé en Espagne suffisamment longtemps pour être considérée comme résidente fiscale dans le pays. L’autre remonte en 2018 où elle était soupçonnée d’avoir utilisé des sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux pour éviter de payer l’intégralité de l’impôt sur le revenu et sur la fortune. Son nom était apparu dans les « Pandora Papers », vaste enquête journalistique accusant plusieurs centaines de personnalités d’avoir dissimulé des avoirs dans des sociétés offshores.

Aujourd’hui, la star colombienne peut enfin sourire puisque l’affaire vient d’être classée sans suite. Le ministère public espagnol que les procureurs privés, représentés par l’Agence fiscale et la Generalitat de Catalunya, a conclu qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes pour étayer les deux délits de fraude fiscale dont la chanteuse était accusée, ce qui représente un revirement important dans l’affaire.

D’ailleurs, la défense de Shakira a déposé la demande de classement de l’affaire il y a trois mois et avait déjà payé les 6,6 millions d’euros réclamés par les autorités fiscales l’année dernière. Ce qui marque un nouveau chapitre dans ses relations avec les autorités fiscales du pays ibérique.

La nouvelle a été accueillie avec joie par l’artiste et ses fans, qui espèrent qu’il s’agit du début d’une étape plus calme et plus positive dans sa vie personnelle et professionnelle. A présent, les fans de l’artiste colombienne attendent donc avec impatience son retour triomphal sur scène et la poursuite de sa carrière musicale couronnée de succès avec d’autres albums.