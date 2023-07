Estivants et vacances : Des baignades matinales et nocturnes pour se rafraîchir et rester zen

Des baignades nocturnes, des sorties en plein air pour savourer un café au bord de la mer et profiter de la bonne compagnie en famille ou entre amis… C’est ainsi qu’un bon nombre de Tunisiens profitent de l’été et des vacances et fuient ainsi les vagues de chaleur insupportables…

Qui dit été dit vacances, soleil, plage, sorties nocturnes et rencontres avec les amis et les proches… Les Tunisiens profitent de leurs vacances estivales et de leurs congés annuels qu’ils prennent souvent en période d’été afin de faire une pause et dispenser du temps pour se divertir et divertir leurs enfants…

Les vacances estivales sont pour un grand nombre de Tunisiens le moment idéal pour se détendre et se reposer après une longue année de labeur et de stress. Plusieurs parents planifient leurs congés annuels en fonction des vacances scolaires de l’année, afin de passer du temps avec leurs enfants et partager des activités en famille. Notamment, les baignades et les heures passées à la mer à se bronzer, à nager, à jouer et à savourer un repas ou un café au bord de la mer, font partie des activités favorites d’un bon nombre de familles tunisiennes qui profitent des jours ensoleillés, de la mer et du beau temps en amenant leurs enfants à la plage et ainsi faire deux coups d’une seule pierre !: une activité sportive au bord de la mer, divertir les enfants,

Mais avec la vague de chaleur insupportable et la montée du mercure que connaît la Tunisie actuellement, certaines familles ont opté pour une solution plus efficace et surtout protectrice contre les coups de soleil et les dangers de la canicule en profitant de la mer et de la baignade, soit tôt le matin, soit le soir.

Narjes M, qui a deux enfants, Meriam et Selim, inscrits encore en primaire, est une fonctionnaire qui a décidé de profiter de ses vacances et de ses jours de repos en se rendant à la plage tôt le matin. «Chaque matin, de bonne heure, nous prenons la route, mes deux enfants et moi, pour aller à la mer, pour une baignade rafraîchissante et décontractante. Nous passons environ deux heures à la plage, afin de démarrer la journée en forme et pouvoir ainsi supporter les températures trop élevées au cours de la journée. Vu les températures qui sont en hausse cet été, j’ai préféré profiter de la mer tôt le matin et rentrer vers dix heures chez moi», note Narjes avant d’ajouter : « J’habite à côté de la plage à Monastir et j’en profite cet été pour divertir mes enfants au maximum tout en évitant l’exposition prolongée sous le soleil vu ses dangers néfastes sur la santé et sur les enfants en particulier. On se rend donc le matin à la plage et on rentre juste après pour rester à la maison durant la journée qu’on passe en pratiquant des activités ludiques».

Narjes précise tout de même que, dès le début de l’été, les estivants occupent les plages, du matin au soir, les vacanciers, nombreux, se rendent à la mer, placent leurs parasols et tout ce dont ils ont besoin pour passer de longues heures à la mer et fuir de la sorte la chaleur et la forte canicule.

Des baignades nocturnes dans le calme et la bonne humeur

Anis, jeune homme qui a dépassé la trentaine, a décidé de se baigner cet été uniquement durant la nuit. Chaque soir, il accompagne ses deux amis à la plage de Hammam-Chatt, pour savourer un café, au bord de la mer et s’offrir une baignade durant la nuit en évitant de s’exposer à la canicule de la journée, l’encombrement et le grand nombre d’estivants qui occupent la plage et profitent ainsi de la mer, du calme et de la bonne compagnie. “Je travaille de huit heures jusqu’à 18 heures. Je n’ai pas le temps d’aller à la plage pendant la journée, d’autant plus que je préfère m’y rendre pendant la nuit, quand il n’y a pas beaucoup de monde et profiter ainsi de ces moments de détente et de relax en compagnie de mes amis. La baignade pendant la nuit acquiert un charme tout à fait différent. Profiter des baignades nocturnes,

Se baigner durant la nuit s’avère une bonne alternative pour un bon nombre de vacanciers, qui, par obligation, n’ayant pas le temps pendant la journée ou par choix, afin d’éviter la chaleur, ont décidé de profiter de leurs vacances et de leurs nuits autrement, dans la quiétude et la bonne ambiance.

La mer, la plage, les baignades restent tout de même l’une des sources de divertissement préférées des Tunisiens, adultes comme jeunes, vu leurs vertus sur la santé physique, mais aussi morale.