État-Unis : plainte contre Joe Biden accusé de soutenir le « génocide » à Gaza

Selon le confrère Afrique7, une plainte a été déposée contre le président américain Joe Biden aux États-Unis par le Centre pour les droits constitutionnels des États-Unis au nom de personnalités et d’organisations de la société civile palestinienne. En effet, la plainte affirme que le génocide à Gaza aurait pu être évité si le gouvernement de Biden avait pris des mesures pour mettre fin au soutien continu à Israël.

Dans le document, le Centre pour les droits constitutionnels prétend que le manque d’action de la part de Washington constitue une violation du droit international et une négligence de son devoir de prévenir les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Pour rappel, le conflit en cours dans la Bande de Gaza a entraîné d’importantes pertes humaines, avec plus de 11 240 Palestiniens tués, dont 4 630 enfants et 3 130 femmes, selon des sources palestiniennes officielles. Les destructions massives des infrastructures civiles et le nombre croissant de blessés suscitent des inquiétudes à l’échelle internationale.