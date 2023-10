États-Unis : accusé de vi0l, Akon sort enfin du silence

En 2020, un contentieux financier a surgi entre le rappeur américain-sénégalais Akon et Suge Knight, le cofondateur de la maison de production Death Row Records. Ce litige a conduit Suge Knight en prison, et il a récemment brisé le silence depuis sa cellule en lançant son propre podcast intitulé « Collect Call ». Au cours de ce podcast, réalisé depuis son lieu de détention, le collaborateur du Dr Dre a proféré de graves accusations d’agression s3xuelle à l’encontre d’Akon et de son ami, un certain détail. Il a déclaré : « Vous êtes accusés d’avoir agressé s3xuellement deux jeunes filles, l’une âgée de 12 ans et l’autre de 13 ans ».

Poursuivant, le précédent directeur général a continué en affirmant que les enfants étaient en compagnie d’une personne âgée et souhaitaient se déplacer, mais vous les avez apaisés. « Vous pouvez laisser votre petite sœur et son ami ici. On peut leur commander quelque chose à manger. Vous êtes restés avec elle et vous avez agressé sexuellement la petite fille de 13 ans. Detail à fait pareil pour la petite fille de 12 ans’’, ajoute-t-il.

Face à cela, Akon vient de rompre son silence et rejette de manière catégorique les accusations qui pèsent sur lui. De plus, le rappeur a qualifié les déclarations de Suge Knight de « fausses » en déclarant : « Le monde est capable de discerner un lorsqu’il le perçoit. C’est malheureux que cet homme parte ainsi. C’est une situation triste et très embarrassante. » Par ailleurs, Akon a indiqué qu’il prierait Allah pour que le cofondateur de Death Row Records trouve le bonheur.