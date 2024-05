Etats-Unis : Burna Boy se met de nouveau l’Amérique à ses pieds

Le chanteur nigérian, Burna Boy vient d’établir un nouveau record aux États-Unis dans la ville de Boston. Il a dépassé celui du Madison Square Garden en 2022 en remplissant la salle TD Garden Arena de Boston d’une capacité de 19 000 places.

Burna Boy établit un nouveau record aux Etats-Unis

Incontestablement, Burna Boy depuis le début de sa carrière musicale ne fait que multiplier des records. Après son Grammy Awards, le chanteur nigérian qui enchaîne les spectacles ne fait seulement que salle comble lors de ses prestations en Europe, Afrique et aux Etats-Unis. Mieux, la star a battu des records en France avec ses chansons ‘’On The Low’’ et ‘’Last Last’’, qui ont reçu des disques de Diamant et récemment son album ‘’African Giant’’, a été certifié disque de platine. Une première pour un artiste nigérian.

Sa belle prestation historique à la 66ème édition des Grammy Awards au mois de février dernier fait date dans l’histoire de la musique africaine. Burna Boy ne fait que dépasser les autres artistes nigérians avec ses différentes prouesses. Lui qui a pu dompter la prestigieuse salle du Madison Square Garden de New York aux Etats-Unis en 2022, vient encore de poser un nouveau jalon historique.

Cette fois-ci, c’est du côté de Boston, l’une des plus anciennes villes des Etats-Unis dans l’Etat du Massachusetts que la superstar nigériane a établi un nouveau record d’audience. En plus de jouer à guichets fermés dans la salle TD Garden Arena de 19 000 places, selon Touring Data on X, le concert de Burna Boy a rapporté la somme stupéfiante de 1,593 million de dollars et a qui a dépassé largement celui du Madison Square Garden de New York il y a deux ans.

Par ailleurs, cette réussite de l’artiste démontre une fois de plus qu’il a un gros impact dans l’industrie musicale africaine et particulièrement nigériane dans le monde. Il va toujours continuer à repousser les limites de son talent et le propulser encore et encore à l’international.