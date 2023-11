Etats-Unis : L’acteur Jamie Foxx accusé d’agression sexuelle

L’acteur américain, Jamie Foxx est une fois de plus accusé d’agression sexuelle. Une femme qui a souhaité l’anonymat a porté plainte contre la star d’Hollywood dans l’Etat de New York.

Jamie Foxx est poursuivi pour agression sexuelle

Les célébrités masculines américaines aux Etats-Unis à l’en croire sont tous poussés par une même lubie qui les ronge : agression sexuelle et violences. La star R. Kelly croupie dans les geôles actuellement pour les mêmes raisons. Certains s’en ont tiré avec des arrangements à l’amiable comme c’est le cas récemment du rappeur P. Diddy. D’autres ont plongé un par un, par exemple Kevin Spacey, Morgan Freeman ou encore Ben Affleck et Dustin Hoffman.

La liste ne fait que s’allonger avec l’accusation d’agression sexuelle de l’acteur américain oscarisé pour Ray et célèbre pour Django Unchained et Collateral, Jamie Foxx. Une femme qui souhaite garder l’anonymat vient de porter plainte contre l’acteur de 55 ans. Les faits se seraient déroulés lors d’une soirée à New York en 2015. Cette dernière accuse Jamie Foxx d’avoir “glissé ses mains dans ses sous-vêtements et placé ses doigts dans son vagin et son anus’’. Et la star d’Hollywood est poursuivie par la cour suprême de l’Etat de New York.

Lors de cette soirée d’août 2015, la plaignante aurait demandé une photo à l’acteur vers 1h du matin. Ce dernier lui aurait alors fait des avances avant de l’emmener dans un coin isolé. Selon la plainte, un agent de sécurité aurait été témoin de la scène mais ne serait pas intervenu. C’est une amie de la plaignante qui aurait mis fin à l’agression et éloigné Jamie Foxx.

D’après le média français France Info “cette procédure survient à la veille de l’expiration d’une loi de l’Etat de New York, l’Adult Survivors Act, qui permet, depuis novembre 2022, à des victimes de violences sexuelles de porter plainte au civil pour des faits prescrits”.

Pour rappel, c’est la deuxième fois que Jamie Foxx est poursuivie pour agression sexuelle. En 2018, une femme avait porté plainte contre l’acteur pour des faits qui remontent en 2002. Mais à cause d’un délai de prescription qui a largement dépassé, le héros de Django Unchained n’a pas été poursuivi.