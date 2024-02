Etats-Unis : L’Afrique sort bredouille des Grammy Awards 2024

L’espoir de l’Afrique était porté sur 5 artistes nigérians à l’édition 2024 des Grammy Awards qui s’est déroulée dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 février à la crypto.com Arena de Los Angeles aux Etats-Unis. Malheureusement, un prix n’a pas été remporté par l’un des représentants africains.

Aucun prix pour un artiste africain aux Grammy Awards 2024

La 66ème soirée des Grammy Awards 2024 a eu lieu dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 février à la crypto.com Arena de Los Angeles aux Etats-Unis. Au cours de cet événement incontournable annuel qui récompense les meilleurs enregistrements et artistes musicaux du monde, l’Afrique était représentée par les chanteurs venus du Nigéria à savoir Davido, Burna Boy, Ayra Starr, Asake et Olamide.

En revanche, parmi les 5 artistes de l’Afro-Beat africains, à l’exception de Burna Boy, les 4 autres font leurs débuts dans cette prestigieuse compétition musicale avec des nominations bien méritées. D’ailleurs, Burna Boy et Davido étaient nominés respectivement dans 4 et 3 catégories différentes. Plus ou moins, ces deux poids lourds de la musique nigériane et de l’Afrique en général étaient assurés d’avoir un prix.

Les observateurs de l’industrie musicale portaient plus leur regard sur l’interprète de la chanson ‘’Rush’’, qui a remporté en 2021 un prix aux Grammy Awards. Jusqu’à la fin de la cérémonie aucun prix n’a été remporté par l’un des 5 représentants africains. Seulement, Davido a fait juste une impression remarquable sur le tapis rouge avec son habillement. Quant à Burna Boy, il a ébloui le public avec une prestation. Espérons que l’année prochaine aura plus de chance.