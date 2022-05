Etats-Unis: un projet de loi garantissant l’accès à l’avortement bloqué au Sénat

Mercredi, un projet de loi destiné à rendre l’avortement légal aux Etats-Unis a été bloqué au Sénat, du fait de l’opposition des élus républicains.

Le Sénat américain a échoué mercredi, à adopter une loi garantissant l’accès à l’avortement dans tout le pays. En effet, les démocrates qui cherchent à protéger le droit à l’IVG par crainte que la Cour suprême revienne sur l’arrêt Roe vs Wade, jurisprudence clé datant de 1973, n’ont pas pu réunir les 60 voix sur 100 nécessaires pour avancer sur le projet de loi.

« Pour la première fois en 50 ans, une majorité conservatrice, une majorité extrême de la Cour suprême est sur le point de décréter que les femmes n’ont pas le contrôle sur leur propre corps », a alerté, le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, juste avant le vote.

« Les républicains du Congrès, dont aucun n’a voté pour ce projet de loi – ont choisi de s’opposer au droit des Américaines de prendre les décisions les plus personnelles concernant leur corps, leur famille et leur vie », a dénoncé le président américain Joe Biden, dans un communiqué. Son parti a tenu à organiser ce vote après l’extraordinaire fuite, le 2 mai, d’un projet de décision de la Cour suprême, selon laquelle la plus haute juridiction américaine s’apprêtait à annuler l’accès à l’avortement.

