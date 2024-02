Etats-Unis : Usher s’est inspiré de Rihanna pour enflammer le Super Bowl 2024

Le chanteur américain, Usher est l’artiste vedette de la Super Bowl 2024 qui va se dérouler dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 février à l’Allegiant Stadium de Las Vegas dans l’Etat du Nevada aux Etats-Unis. Pour son show, la star s’est inspirée de la performance de Rihanna l’année dernière pour enflammer le public.

Rihanna est l’inspira tion de Usher pour son show au Super Bowl 2024

L’événement organisé par la National Football League (NFL) le Super Bowl 2024 va opposer les Kansas City Chiefs (gagnants l’année dernière) au 49ers de San Francisco. Il est prévu que 65 000 spectateurs soient rassemblés pour célébrer la plus grande nuit du football américain, tandis que des dizaines de millions de personnes suivront la finale du championnat assis devant leur petit écran.

Mais, le traditionnel spectacle de la mi-temps du Super Bowl est l’un des moments les plus attendus de la soirée. Cette année, c’est l’artiste et chorégraphe américain, Usher qui a été sélectionné pour assurer le show à l’Allegiant Stadium de Las Vegas dans l’Etat du Nevada aux Etats-Unis dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 février pour la 58ème édition. La star a succédé ainsi à la chanteuse barbadienne, Rihanna qui a enflammé l’année dernière la scène en faisant une apparition avec un ventre arrondi.

L’interprète des titres ‘’My Boo’’ et ‘’Love in this club’’, veut rééditer l’espoir fait en 2023 au Super Bowl par la belle prestation de la femme de Asap Rocky. En réfléchissant à ses préparatifs, le chanteur s’est laissé profondément influencé par la performance inoubliable de Rihanna lors du Super Bowl 2023. Usher a exprimé son admiration pour la chorégraphie hypnotique de la chanteuse, qui a transformé l’événement sportif en un spectacle fascinant. ‘’De tous les spectacles, celui de Rihanna était incroyable à cause de la chorégraphie et de la façon dont ils faisaient quelque chose qui ressemblait à un spectacle. Cela a en fait été une énorme source d’inspiration pour la façon dont j’ai pensé à mon show’’, avance-t-il.

De même, la star américaine de RNB de 45 ans a également admis s’être inspirée de la renversante performance de Michael Jackson lors du Super Bowl de 1992. Il souhaite se faire accompagner sur le podium par d’autres artistes américains pour électriser le public a-t-il fait savoir au cours de la conférence de presse. ‘’Il y a des playlists qui circulent, les gens ont essayé de savoir quelle chanson j’allais interpréter en premier et en dernier, qui allait monter sur scène avec moi’’, dit-il. Contrairement à l’année dernière, le show de Usher durera exceptionnellement 15 minutes au lieu des 13 réglementaires.