Etats-Unis : Vives tensions entre les trois fils de Céline Dion

Céline Dion, malade, commence tout juste à retrouver son fils aîné René-Charles avec lequel elle ne s’entendait plus. Revenu auprès de sa maman, son ingérence au quotidien de ses deux frères jumeaux commence à créer des tensions.

Des tensions éclatent entre les trois fils de Céline Dion

La chanteuse québécoise, Céline Dion atteinte du syndrome de l’homme raide, une maladie rare qui provoque des spasmes et des douleurs musculaires, reprend des forces auprès des siens à l’abri des regards indiscrets. Avant sa maladie, la star de 55 ans a eu des embrouilles avec son fils aîné, René-Charles. Celui-ci s’était éloigné de sa maman à cause de son addiction au jeu de poker et s’était amouraché avec la fille d’un riche propriétaire de casino, Angélique Weckenmann.

Aujourd’hui, le jeune homme de 23 ans est revenu à de meilleurs sentiments. Il s’est séparé de sa compagne et est revenu vivre auprès de Céline Dion en pleine convalescence dans sa résidence de Los Angeles. Ce qui réjouit l’interprète de la chanson à succès ‘’Pour que tu m’aimes encore’’, mais pas aussi très satisfaisant pour les autres garçons jumeaux de la chanteuse.

Les deux petits frères de René-Charles qui sont Nelson et Eddy, trouvent que celui-ci les agace à cause de son ingérence dans leur vie. Les tensions ont débuté lorsque l’aîné de la famille a découvert que son petit frère Nelson, à seulement dix ans, avait créé un compte TikTok en 2020. René-Charles aurait immédiatement fait fermer le compte du jeune homme et aurait supprimé tout son contenu, ce qui n’aurait pas franchement ravi l’intéressé. Pire, René-Charles aurait mis son veto à ce que ses deux frères jumeaux fréquentent un établissement scolaire en dehors de la ville.