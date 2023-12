Eve Gilles sacrée Miss France 2024

Eve Gilles a été honorée et classée le samedi 16 décembre 2023 à Dijon (Bourgogne). Elle a remporté le trophée et regagne désormais le rang des Miss en France.

Eve Gilles, âgée de 20 ans, étudiante, futur statisticienne de vision a été sacrée Miss France 2024. Dès l’annonce de sa victoire, Eve Gilles aurait été la cible de critiques sur les réseaux sociaux, notamment sur son physique. Ces commentaires ont suscité une vague de soutien envers la jeune femme, qui a été défendue par de nombreux internautes et personnalités publiques. Il faut retenir que les qualités intellectuelles et la personnalité d’Eve Gilles ont été saluées.

En effet, la jeune femme a réagi à ces critiques en affirmant qu’elle était fière de représenter la France, quelle que soit l’opinion des gens sur son physique. À l’annonce de sa victoire, elle n’a pas manqué de manifester sa joie à travers quelques mots :« Il y a deux ans, je travaillais à l’usine pour me faire un peu d’argent et aujourd’hui je suis miss France. Peu importe le chemin ,l’important est d’arriver. Il faut se donner les moyens de réussir et croire en ses rêves »

Par ailleurs, malgré ces critiques, la nouvelle reine a reçu de nombreux messages de félicitations et de soutien, et a promis de représenter la France avec fierté et dignité.