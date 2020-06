Examens à grand tirage 2020 : En Côte d’Ivoire, le gouvernement annule le CEPE et procède à des réaménagements

Abidjan, 04-06-2020 (Abidjantv.net) Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, vient de réaménager le calendrier des examens scolaires pour l’année 2019-2020, du fait de la pandémie liée au coronavirus

La ministre l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara, a, au cours d’une rencontre, ce jeudi 04 juin 2020, annoncé de grands bouleversement dans le calendrier des examens à grands tirages.

A l’en croire, le gouvernement supprimera le Certificat d’Etudes Primaire (CEPE), et procédera à l’évaluation des enfants à travers des notes de contrôle continu et des examens blancs pour l’admission en 6e sur la base de l’obtention de 85 points sur 170.

«Une évaluation après deux mois d’interruption des cours serait laborieuse pour des enfants dont l’âge varie entre 9 et 12 ans et l’observance des mesures barrières pourrait s’avérer difficile dans les 2223 classes d’examen avec 583.580 candidats susceptibles d’être accompagnés de leurs parents vu la situation», a indiqué la ministre en charge de l’Education.

Pour assurer la crédibilité de ce mode d’admission, le gouvernement ivoirien, par la voix de sa ministre de l’Education, a rassuré que les deux examens blancs annuels, dont le dernier est prévu le mardi 25 juin 2020, obéissent aux mêmes formats que l’examen du CEPE. Aussi, l’évaluation des élèves se fera à partir des enseignements reçus dans les Inspections d’Enseignement Préscolaire et Primaire (IEPP) qui en contrôlent l’effectivité de sorte à assurer l’égalité des chances et l’équité.

Concernant le Brevet d’Etude du Premier Cycle (BEPC) et le Baccalauréat (BAC), Kandia Camara a indiqué qu’ils auront bel et bien lieu. Ce sont, les dates qui ont été cependant réaménagées en fonction des réalités actuelles.

Ainsi, les Epreuves Physiques et Sportives (EPS) du BEPC auront lieu du lundi 8 au vendredi 19 juin 2020 et l’Oral se tiendra du mercredi 8 au samedi 11 juillet 2020. Les épreuves écrites et les tests d’orientation, eux sont prévues du lundi 13 au mercredi 15 juillet 2020. Les résultats sont attendus pour le mardi 28 juillet 2020 à 14h.

Les Epreuves Physiques et Sportives (EPS) du BAC vont se tenir du lundi 22 juin au vendredi 03 juillet 2020, alors que les oraux et pratiques se dérouleront du mercredi 15 au vendredi 25 juillet 2020 pour le BAC technique, du mardi 21 au vendredi 25 juillet 2020 pour le BAC artistique et du mercredi 22 au vendredi 25 juillet 2020 pour le BAC général.

Les compositions écrites se dérouleront du lundi 27 au jeudi 30 juillet 2020 et les résultats du BAC 2020 seront connus le vendredi 14 août prochain.

Brigitte GBAGBO

