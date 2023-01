Examens scolaires session 2023 : le Calendrier rendu public

Abidjan, Le calendrier des examens scolaires 2023 a été rendu public ce lundi 09 janvier 2023 par le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation. Le Certificat d’Études Primaires Élémentaires (CEPE), le Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC) et le Baccalauréat (BAC) sont les examens concernés par ledit calendrier.

Les épreuves écrites du Certificat d’Études Primaires Élémentaires (CEPE) se dérouleront le lundi 05 juin 2023 et la proclamation des résultats se fera le mardi 20 juin 2023.

Concernant le Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC), les épreuves physiques et sportives sont prévues du lundi 24 avril au samedi 06 mai 2023. Les épreuves orales et pratiques se tiendront du mercredi 07 au samedi 10 juin 2023 et la composition des épreuves écrites du lundi 12 au vendredi 16 juin 2023. Les résultats seront proclamés le mercredi 5 juillet 2023.

Quant au Baccalauréat, les épreuves physiques et sportives se tiendront du mardi 20 juin au samedi 1er juillet 2023. Les épreuves orales et pratiques auront lieu du lundi 26 juin au samedi 1er juillet 2023 pour le BAC technique et le BAC artistique. Au niveau du BAC général, les épreuves orales débuteront le mardi 27 juin pour prendre fin le samedi 1er juillet 2023.

Pour cet examen, les épreuves écrites se dérouleront sur la période allant du lundi 03 au vendredi 07 juillet 2023. Et les résultats seront annoncés le lundi 24 juillet 2023.

Comments

comments