Exonération fiscale : La maire de Casablanca demande un audit

La présidente du Conseil de la Commune de Casablanca, Nabila Rmili, a adressé une requête au ministère de l’Intérieur et à la wilaya de la région de Casablanca-Settat, afin de précipiter une commission d’inspection pour examiner les documents de recouvrement, suite à des soupçons d’exonérations fiscales.

Selon des sources au sein du Conseil communal de Casablanca, la maire de la métropole, Nabila Rmili, a demandé l’ouverture d’une enquête sur certains dossiers liés aux terrains non bâtis et aux dérogations qui ont pu les affecter.

Les terrains non bâtis exploités à des fins agricoles ou professionnelles sont considérés comme exonérés de redevances, alors que les autres terrains non bâtis sont obligés de payer des redevances à la Commune.

A cet effet, la présidente du Conseil de la Commune de Casablanca a envoyé une lettre au ministère de l’agriculture et de la pêche, lui demandant de préciser les terrains non bâtis affectés à l’activité agricole.

Selon les mêmes sources, le ministère de l’Intérieur, à travers ses services, a entamé l’examen d’un ensemble de dossiers qui comprennent des doutes qui pourraient peser sur les responsables des affaires locales.

Les mêmes sources ont souligné que le ministère de l’Intérieur enquête sur des documents liés au secteur des impôts et recettes, afin de vérifier si certains terrains non bâtis ont été exonérés.

Dans ce sens, les autorités compétentes ont ouvert une enquête sur les dossiers de la construction, des travaux et des terrains non bâtis, notamment à la lumière des allégations concernant des personnes bénéficiant d’exonérations fiscales, et la non-présentation des documents liés à la règle d’exception.

Ce n’est pas la première fois qu’une telle affaire explose, et qui concerne certaines personnes dans la province de Casablanca qui bénéficient qui n’ont pas soumis les documents nécessaires liés à la procédure d’exception, ce qui est une infraction à la loi.