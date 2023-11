Exploitation artisanale de l’or : 10 villages de Tankessé et d’Agnibilékrou en guerre contre l’orpaillage

Face aux méfaits de l’orpaillage artisanal, neuf village de la sous-préfecture de Tankessé et un village de la sous-préfecture d’Agnibilékrou ont décidé de prendre leur destin en main. Ils se sont unis pour mener une lutte féroce contre ce fléau qui décime plusieurs localités. Pour ce faire, les présidents des mutuelles ou leurs représentants se sont engagés à créer une fédération de mutuelle afin de réussir leur combat. C’était le samedi 28 octobre 2023 au lycée Djédji Amondji Pierre d’Adjamé.

Pour la circonstance, les villages de N’Dakro, Dihinibo, Pengakro, Broukro-Banouan, Assempaneye, Pambariba, Yaokro, Adoukro, Ouangui ( sous-préfecture de Tankessé) et Yobouakro ( sous-préfecture d’Agnibilékrou) ont marqué leur accord pour engager le combat contre l’exploitation artisanale de l’or dans leur zone. Cette initiative prise par le président du village de N’Dakro, Yao Kindo Adam’s, a reçu le soutien du chef Nanan Tano Kouamé II qui règne sur le trône de la tribu Abbey-Bona. Présent au cours de la rencontre, Nanan Tano Kouamé II, également cadre à la retraite, a appelé tous les présidents de mutuelle et les cadres de la région à ne pas lésiner sur les moyens pour combattre l’orpaillage. Il a mis en garde certaines autorités administratives qui se font le porte-voix des exploitants artisanaux d’or. « Quand nous sillonnons la Côte d’Ivoire, nulle part l’orpaillage n’a apporté le bonheur aux populations. Il sème plutôt le désordre, le vol, la famine, la drogue, la prostitution dans les localités concernées par ce fléau. Pour l’histoire, nous devons plus que jamais agir », a-t-il insisté.

Par ailleurs, vu l’urgence d’une exploitation imminente artisanale de l’or, à Broukro-Banouan, les mutuelles présentes ont pris rendez-vous le 18 novembre prochain pour se retrouver à Pengakro afin de sensibiliser les villages sur les méfaits de l’orpaillage. A cette occasion, les chefs de village, les présidents de jeunes, les forces de l’ordre et les autorités administratives de la zone seront conviés à prendre leur part dans la lutte contre l’orpaillage.

Il importe de relever que plusieurs autres présidents de mutuelle de développement de village ont décidé de participer à cette synergie d’actions contre l’exploitation artisanale d’or dans la région du Gontougo et de l’Indénié-Djuablin. Des conférences de presse et autres rencontres avec les élus et cadres desdites régions verront bientôt le jour.