Exploitation responsable de l’or : Les acteurs du Sanguié renforcent leurs capacités

Un atelier de formation sur la convention Minamata, la santé et la sécurité au travail s’est tenu à Réo, les 26 et 27 octobre 2023, sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Sanguié, Talari Germaine Ouoba, au profit des acteurs de la chaîne de production aurifère.

Les acteurs de la chaîne de production artisanale de l’or à savoir es responsables de sites, les leaders communautaires, les orpailleurs comptent aux yeux de l’administration. Ceux de la province du Sanguié ont bénéficié d’un atelier de formation visant à promouvoir une exploitation responsable de l’or dans les sites miniers artisanaux et à petite échelle afin que ces derniers profitent de meilleurs services et de conditions de travail.

Toute chose qui peut leur permettre de contribuer au développement local et de s’engager à réduire les effets négatifs du secteur.

En effet, a laissé entendre le Haut-commissaire, Talari Germaine Ouoba, l’exploitation minière artisanale et à petite échelle de l’or est devenue une composante économique majeure dans les zones rurales du Burkina Faso où elle offre à plus de 2,5 millions de personnes dont des femmes et des enfants, une source importante de revenus elles et pour l’ensemble du pays.

Cependant, a-t-elle poursuivi, force est de constater que l’exploitation actuelle pose de sérieux défis en matière de sécurité, de respect des droits humains, de problèmes sociaux, ainsi que de la dégradation de l’environnement et de la santé des travailleurs.

A en croire toujours madame Ouoba, les mauvaises pratiques d’extraction et de traitement du minerai, le recours aux explosifs et aux produits chimiques prohibés comme le cyanure et le mercure se sont généralisées sur l’ensemble du territoire d’où l’importance de prendre des mesures afin de protéger la santé humaine et l’environnement.

Aussi, a-t-elle exhorté les participants à être assidus et attentifs aux modules qui leur seront présentés mais aussi à une participation active et à des échanges francs pour qu’au sortir de la session, ils soient des acteurs miniers mieux aguerris sur les mesures de protection de leur santé et de préservation de l’environnement.

Quant au représentant pays de l’ONG Artisanal Gold Council, Seydou Kabré, il a rassuré qu’un travail de fourmi sera fait pour que les objectifs poursuivis soient atteints. Ce qui explique selon lui la tenue de cet atelier, lequel précède un plan d’actions précis (HSST) visant à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Ainsi donc, un certain nombre de modules ont été servis aux participants. Ce sont entre autres « les bonnes pratiques de protection individuelle sur les sites miniers », » les risques sanitaires et environnementaux liés à l’utilisation du mercure et les précautions à prendre », » Sauvetage et secourisme », » la santé, sécurité au travail dans la mine artisanale et à petite échelle ».