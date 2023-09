Explosion d’un dépôt de carburant au Karabakh : le bilan grimpe à 170 morts

Une explosion dévastatrice dans un dépôt de carburant au Haut-Karabakh a entraîné la mort d’au moins 170 personnes, alors que des milliers de civils fuient l’arrivée des troupes azerbaïdjanaises.

Une tragédie d’une ampleur dévastatrice a frappé la région du Haut-Karabakh lorsqu’un dépôt de carburant a explosé le lundi 25 septembre. Selon les derniers rapports des autorités séparatistes de la région, le bilan s’est alourdi pour atteindre au moins 170 morts.

Les autorités du Haut-Karabakh ont précisé que les restes de corps de 170 personnes ont été retrouvés à ce jour et remis au bureau d’examen médico-légal pour identification. Cette explosion massive a eu lieu alors que des dizaines de milliers de civils tentent de fuir l’arrivée des troupes azerbaïdjanaises.

L’explosion a causé d’énormes dégâts matériels dans la région, ajoutant une dimension humanitaire critique à une situation déjà complexe et tendue. Les équipes de secours et les organisations humanitaires travaillent sans relâche pour venir en aide aux victimes et aux déplacés.

La région du Haut-Karabakh a été le théâtre de conflits violents entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan par le passé, et ce nouvel événement tragique ne fait qu’aggraver les souffrances des populations locales qui tentent désespérément de se mettre à l’abri.