Expo Sénégal-Ivoire : Des artisans des deux pays présentent des produits de grande qualité

A l’initiative des femmes entrepreneures, une expo vente internationale dénommée ”Sénégal-Ivoire” se tient du 25 au 28 janvier 2024 à Cocody.

Des vêtements, chaussures, senteurs, perles, des produits cosmétiques… provenant du Sénégal ainsi que certains produits ivoiriens de très bonne qualité sont disponibles à Cocody. Cela, dans le cadre de l’expo vente internationale (Sénégal-Ivoire) qui se tient du 25 au 28 janvier 2024. Durant quatre jours, des exposants de produits artisanaux venus des deux pays mettent en évidence leur savoir-faire.

A l’ouverture de cet événement commercial et culturel, Babacar Sané Ba, directeur des Partenariats et de la promotion économique et culturelle à l’ambassade du Sénégal en Côte d’Ivoire, a déploré la faiblesse du volume des échanges entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal, environ 13%, en dépit des différents accords. C’est pourquoi, il a insisté sur la nécessité de consolider les échanges dans un contexte favorable où les relations entre les deux chefs d’Etat sont à son paroxysme. D’où la volonté de son département de soutenir cette initiative.

Représentant le ministre du Commerce et de l’industrie, Yao Silvère Konan, directeur général de la Promotion des PME et de l’artisanat, a relevé le rôle majeur que peut jouer l’artisanat dans la dynamisation des échanges entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal. « L’artisanat est une force motrice par nature. C’est une transition vers l’industrialisation », a-t-il déclaré. Yao Silvère Konan a exhorté les artisans à se préparer à profiter de l’ouverture de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Selon l’initiatrice de cet événement commercial et culturel, Nassena Dosso, il s’agit durant quatre jours, pour les femmes intervenant dans les domaines de la couture, des vêtements, de la confection des chaussures et de la cosmétique de montrer leur savoir-faire. «Des exposants, une vingtaine, prennent part à cet événement. C’est l’occasion pour ces femmes de faire du réseautage afin d’accroître leurs activités et consolider leurs liens commerciaux. Ce rendez-vous va aussi contribuer à l’essor du tourisme dans les deux pays », a souligné Nassena Dosso.

Maréme Monteiro épouse Diagne, coinitiatrice a salué le soutien des autorités sénégalaise et ivoirienne à de cette exposition.

Le représentant du maire d’Adjamé, Diepkilé Aboubacar, s’est réjoui de l’initiative prise par les femmes entrepreneures. Il a salué la justesse de cette exposition qui va accroître les relations commerciales sud-sud. « Le maire Farikou Soumahoro accompagne les initiatives des jeunes, notamment ceux qui contribuent à promouvoir le commerce qui est un vivier d’emplois », a-t-il ajouté.