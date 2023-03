Exposition sur l’esclavage néerlandais

” Esclavage : dix histoires vraies d’esclavage colonial néerlandais’’, c’est le thème d’une exposition sur l’esclavage organisée au siège des Nations Unies à New York. Sont exposés, plusieurs objets liés à cette douloureuse page de l’histoire humaine. A l’image de ce ”troco”, planche de bois utilisée pour retenir les esclaves.

L’exposition rappelle à la mémoire collective le souvenir de 15 millions de personnes, victime de cette pratique.

Elle est organisée par les Pays-Bas et le Programme de sensibilisation des Nations Unies sur la traite transatlantique des esclaves et l’esclavage.

“Nous voulions montrer à travers cette exposition que cette histoire nous appartient à tous. C’est une histoire nationale. Il s’agit de vos ancêtres. De mes ancêtres. Il s’agit d’un peuple qui faisait partie du système, de ceux qui ont été réduits en esclavage et de ceux qui se sont battus contre ce système.’’, explique Valika Smeulders, responsable de l’histoire, Rijksmuseum.

Bourreaux, victimes et combattants pour la liberté sont donc mis en lumière par les 10 portraits de l’exposition. Originaires du Brésil, d’Afrique du Sud, des caraïbes et d’Afrique de l’Ouest. En réalité environ 1 million de personnes sont liées à la traite néerlandaise pratiquée entre le XVII e et le XIX e siècle.

“Nous espérons que ces dix histoires que nous avons rassemblées seront le début d’une conversation plus large avec des millions d’histoires, parce que nous comprenons que cela représente au moins 250 ans d’histoire et une grande, grande région dont nous devons parler. Ainsi, en mettant tout cela sur la place publique, nous construisons un avenir commun.”, déclare Valika Smeulders.

L’initiative se propose de contribuer à la construction d’une société inclusive alors même que racisme et injustice restent d’actualité à l’échelle mondiale.

“Lorsque George Floyd est mort et que tous les mouvements Black Lives Matter dans le monde ont montré que nous devions porter un regard plus dur et plus critique sur l’esclavage, cela nous a vraiment poussés d’aller de l’avant.”, explique Valika Smeulders.

Cette exposition intervient dans le sillage de la journée internationale de commémoration des victimes de l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves.

