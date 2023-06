Expulsion de migrants : Kigali reste engagé dans l’accord avec Londres

Kigali a réaffirmé son engagement dans l’accord avec Londres prévoyant l’expulsion de migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni vers le Rwanda.

Cette sortie intervient après que la justice du Royaume-Uni a jugé illégal ce projet controversé. La Cour d’appel britannique estime en effet que le Rwanda ne peut être considéré comme “pays tiers sûr” en l’état pour les demandeurs d’asile. Ce que contestent les autorités .

Si les défenseurs des droits humains exhortent désormais Londres à “abandonner son rêve fiévreux, impraticable et contraire à l’éthique”, ils savourent néanmoins la victoire d’étape obtenue ce jeudi.

“Oui, nos clients avaient très peur d’être envoyés au Rwanda, un pays qu’ils ne connaissent pas, où la plupart sont allés, dont certains n’ont jamais entendu parler, et ils pensaient avoir atteint la protection et la sécurité au Royaume-Uni après un long et éprouvant voyage. Ils étaient donc très effrayés et seront soulagés que cela ne se produise pas. Ils seront soulagés que cela ne se produise pas. Mais ils ont également vécu beaucoup d’incertitudes au cours de l’année écoulée. Et cela n’a fait qu’aggraver le traumatisme qu’ils ont subi”.

Décidé d’appliquer son plan d’expulsion de migrants clandestins, le gouvernement britannique promet de saisir la Cour suprême.