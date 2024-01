Fait divers : Le voleur des hôtels de luxe arrêté en Côte d’Ivoire

Le voleur des hôtels de luxe ne sévira plus. Il a été interpellé en Côte d’Ivoire alors qu’il venait de voler une autorité marocaine venue pour suivre la CAN.

L’information est livrée par la plateforme Police Secours. Un individu dont l’identité n’a pas été révélée et connu comme le voleur des hôtels de luxe a été appréhendé par les éléments de la police criminelle en Côte d’Ivoire. En effet, l’homme était passé maitre dans l’art de commettre des vols dans les hôtels de luxe à travers le monde. Il se présentait à des événements de luxe où il accomplissait sa sale besogne.

Le voleur des hôtels de luxe a pris son vol pour la Côte d’Ivoire au moment où ce pays accueille la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Nullement intéressé par la compétition, l’homme a plutôt d’autres projets : commettre des larcins.

Le bandit a réussi à s’infiltrer dans la chambre d’une haute autorité marocaine séjournant en Côte d’Ivoire pour la CAN. Informés, les hommes de la police criminelle se sont déployés afin de mettre la main sur le voleur des hôtels de luxe. La stratégie déployée par les policiers ivoiriens a été fructueuse. Le voleur itinérant a été arrêté.