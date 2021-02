Faso: CAF, Roch Kaboré reçoit le ministre des sports commissionné par le président Ouattara

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a dépêché, ce jeudi 04 février 2021, son ministre des Sports, Paulin Claude Danho, chez le président burkinabé, Roch Kaboré. Objectif ? Solliciter le soutien du Burkina Faso à la candidature de l’ivoirien, Jacques Bernard Daniel Anouma, à la tête de la Confédération africaine de football (CAF).

Alassane Ouattara ne ménage aucun effort pour porter son compatriote, Jacques Bernard Daniel Anouma, à la tête de la Confédération africaine de football (CAF). Le chef de l’Etat ivoirien entreprend d’ores et déjà des manœuvres diplomatiques pour réussir cette mission qu’il s’est assigné.

Ce jeudi, le président ivoirien a dépêché un émissaire au Burkina Faso. “J’ai reçu en audience ce matin, un envoyé spécial de mon frère et ami, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d’Ivoire. Paulin Claude Danho, Ministre des sports, est venu solliciter le soutien du Burkina Faso à la candidature de son compatriote, Jacques Bernard Daniel Anouma, à la tête de la Confédération africaine de football (CAF)”, a déclaré le président du Burkina Faso, Roch Kaboré, au terme de son audience avec l’émissaire d’Alassane Ouattara.

“Au nom des liens d’amitié et de coopération entre nos deux pays, et de fraternité entre les peuples ivoirien et burkinabé, j’ai assuré l’émissaire de mon accompagnement, pour le rayonnement du football africain”, ajoute le président burkinabé. Dans la course à la présidence de la CAF, Jacques Bernard Daniel Anouma fera face au sénégalais, Augustin Senghor, le Sud-Africain, Patrice Motsepe, et le mauritanien, Ahmed Yahya.

Une autre candidature pourrait s’ajouter à la liste. Il s’agit de celle de l’actuel président de la CAF, Ahmad Ahmad, condamné puis réintégré dans ses fonctions par le Tribunal arbitral du sport (TAS) qui va donner son verdict final, dans les jours à venir, sur la validation ou non de sa candidature.

beninweb.tv

