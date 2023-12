Faso – fêtes : les autorités lancent un appel à la vigilance

Face à la menace persistante qui pèse sur le Burkina Faso, les autorités lancent un appel à la vigilance et à la coopération citoyenne à l’approche des périodes festives. Le pays fait face à une recrudescence des attaques terroristes ces dernières années, principalement dans les régions du nord et de l’est.

Au Burkina Faso, les groupes terroristes continuent de mener des attaques contre les forces de sécurité, les civils et les infrastructures. Ces attaques ont entraîné le déplacement de milliers de citoyens et à l’élimination des acteurs principaux terroristes. Face à cette situation, les autorités appellent les citoyens à être vigilants et à signaler tout comportement suspect aux forces de sécurité à l’approche des périodes festives au Burkina.

En outre, la coopération citoyenne est essentielle pour prévenir les attaques et aider les forces de sécurité à neutraliser les groupes terroristes selon les autorités.Les autorités encouragent également les citoyens à respecter les consignes de sécurité, notamment en évitant les déplacements dans les zones à risque et en se tenant informés des dernières informations sécuritaires.

Par ailleurs, le gouvernement burkinabè renforce ses efforts pour lutter contre le terrorisme en renforçant les capacités des forces de sécurité, en intensifiant les opérations militaires et en renforçant la coopération régionale et internationale.