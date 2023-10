Fédération de Motocyclisme : Des clubs dissidents reviennent à la raison

Il y a plus d’un an, précisément en mars 2022, certains clubs avaient décidé d’ouvrir un front contre la Fédération de motocyclisme de Côte d’Ivoire (Fmci) dirigée par Soumahoro Mamadou.

Entre autres raisons évoquées par cette dissidence, des dysfonctionnements au sein de la fédération. Malgré les tentatives de médiation, ils sont restés fermes sur leur décision. Ce qui n’a pas empêché la Fmci de mener ses activités.

Plus d’un an après, plusieurs membres de cette opposition ont décidé de faire table rase du passé et de revenir à la maison.

Une délégation conduite par Sanogo Drissa, président du Moto club de Gagnoa, était dimanche dernier au siège de la Fmci pour rencontrer le président de la fédération et quelques membres de son comité directeur.

« Soumahoro Mamadou est notre père et notre grand frère pour certains. À cause des malentendus, nous nous étions retirés. Nous venons nous excuser et nous revenons à la maison afin de relancer le dialogue et partant de poursuivre les activités. Nous sommes des passionnés de la moto », a déclaré le porte-parole de cette délégation.

Pour des raisons diverses, tous les clubs n’ont pas pu se déplacer. En revanche, 10 sur les 12 clubs qui sont à l’origine de cette situation, ont décidé de faire fi du passé.

En présence du responsable des affaires juridiques de la fédération et celui des affaires extérieures, le président, préoccupé par l’avenir de la fédération, a souhaité que séance tenante, les désormais ex-dissidents exposent leurs griefs contre la fédération afin que le linge sale soit définitivement lavé en famille.

Ceux-ci ont, entre autres, évoqué la question du calendrier des compétitions, les récompenses, l’hébergement des athlètes. « On fera le calendrier ensemble. Après chaque journée, on va sortir le classement. On viendra désormais en appui aux clubs afin qu’ils puissent avoir des partenaires dans leurs villes pour ne pas que toutes les dépenses reposent sur la fédération. Tous les clubs seront également logés lorsqu’on organisera nos compétitions. Nous allons leur donner le transport. On leur demande de faire l’effort de venir aux compétitions », a rassuré le président de la Fmci.

Il faut rappeler qu’il ne reste désormais que 3 journées avant la fin de la saison. Le président Soumahoro a invité ceux qui viennent de prendre le train en marche à se préparer pour terminer la saison.

Précisons également qu’Anvoh de la direction générale des Sports a représenté le ministère des Sports, à cette rencontre.