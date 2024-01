Festival Dubai Lynx 2024: Oriane Canfrin de la Côte d’Ivoire parmi les 62 experts membres du Jury

Elle se nomme Oriane A. Canfrin de la Côte d’Ivoire. Elle occupe le poste de directrice marketing et communication chez Ecobank Côte d’Ivoire. Elle a été choisie comme membre distingué du jury au prestigieux Festival Dubai Lynx 2024.

Il s’agit d’un festival, reconnu comme la principale vitrine de l’excellence créative et de l’efficacité dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Dubai Lynx est par ailleurs l’endroit idéal pour découvrir les dernières tendances, idées et technologies en matière de publicité et de marketing. Pour cette année, l’évènement accueille l’expertise remarquable d’Oriane Canfrin pour contribuer à définir la norme créative du secteur.

Son choix marque ainsi l’entrée pour la première fois de la Côte d’Ivoire au sein du jury du Dubai Lynx. L’inclusion de cette dernière souligne par la même occasion l’influence grandissante du pays sur la scène marketing mondiale, selon les organisateurs. Bien plus, son intégration représente non seulement un symbole de réussite pour la Côte d’Ivoire, mais aussi met en lumière le pouvoir de la communication efficace et des stratégies marketing innovantes sur la scène mondiale.

Oriane A. Canfrin est de ce fait saluée comme l’une des jeunes leaders les plus prometteuses. Vu qu’elle a joué un rôle essentiel dans la redéfinition du paysage marketing en Afrique de l’Ouest francophone. Avec une expérience décennale et un leadership exemplaire, cette nouvelle jurée est devenue une source d’inspiration pour les professionnels de divers secteurs.

Philip Thomas, président de Dubai Lynx, s’est prononcé sur l’exceptionnelle composition du jury. Il a exprimé « son enthousiasme quant aux contributions du jury pour établir la norme créative de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord ».