Le ministre du tourisme et des loisirs M. Siandou Fofana a procédé à l’ouverture officielle de la deuxième édition du Festival national des jeux traditionnels. La cérémonie s’est déroulée, le vendredi 26 janvier 2024, au Parc national du banco, placé sous le thème : « Les loisirs endogènes ou traditionnelles au cœur de la Coupe d’Afrique des nations de l’hospitalité ». Un thème qui rime bien avec l’Hymne National : Salut ô terre d’espérance, pays de l’hospitalité.

Elle s’inscrit en marge de la Coupe d’Afrique des Nations, en vue de montrer à nos hôtes un pan du riche patrimoine culturel dont regorge notre pays. Cette édition a été réhaussée par la présence de plusieurs ambassadeurs accrédités en Côte d’Ivoire, notamment, celle des Etats-Unis, du Royaume de l’Espagne et de la Turquie.

Selon le ministre, la Côte d’Ivoire est riche de sa culture diverse et variée. Du nord au sud, de l’est à l’ouest, on retrouve des festivals bien implantés ou des animations culturelles plus ou moins connues. En effet, au cours des mutations que l’Afrique contemporaine a connues, nombre de jeux traditionnels se sont transformés si profondément ou ont fait l’objet d’un abandon. Or, tout ceci n’est pas sans conséquence sur les jeunes générations.

Face à cette problématique de disparition ou de dépérissement des jeux traditionnels, le ministère a mis en place une stratégie dénommée : ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’. Et le présent festival trouve toute sa place dans cette stratégie. Le faisant, le ministère du tourisme entend contribuer non seulement à la valorisation et à la promotion desdits jeux, mais aussi et surtout à l’éducation des jeunes générations, en leur inculquant des valeurs sociales par les loisirs endogènes. Les jeux traditionnels représentent ainsi un outil essentiel pour faire assimiler à ce public cible les grands principes de la citoyenneté, de la fraternité et du respect des autres.

A noter que, jeux, danses, ambiances, étaient au rendez-vous pour cette deuxième édition réunissant les quatorze (14) Districts du pays.

Des diplomates ont pris part à cette 2è édition du Festival national des jeux traditionnels

Selon Mme Isabelle Anoh directrice générale des loisirs, par ailleurs, commissaire générale dudit festival, l’objectif visé est de vulgariser les jeux traditionnels de chaque région de la Côte d’Ivoire pour en faire des outils touristiques, d’éducation et d’insertion. Également présenter les jeux traditionnels des 14 districts, à travers vingt et une (21) régions du pays en tenant compte de l’approche genre et des générations.