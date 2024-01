Fête de ‘’l’ouverture de l’année’’: Les Igbo de Côte d’Ivoire ont sacrifié à la tradition

L’ambiance était festive, le 28 janvier, au palais royal de la communauté Igbo (Nigeria) de Côte d’ivoire sis à Abidjan Cocody, à l’occasion de la ‘’Cérémonie d’ouverture de l’année’’. Pour rappel, conformément à la tradition Igbo, cette cérémonie est organisée le premier mois de l’année. Le but est de permettre au roi de toutes les communautés Igbo à travers le monde d’adresser des prières, et invoquer la bénédiction des mânes ancestraux sur la communauté.

Sa Majesté Emmanuel Ikechukwu Chukwuma, ‘’Eze Ndi Igbo’’, chef suprême et roi des Igbo de Côte d’Ivoire, a donc sacrifié à la tradition. Il a étendu les bénédictions au peuple ivoirien, ainsi qu’au Président Alassane Ouattara.

Il a saisi cette occasion pour saluer l’hospitalité légendaire du peuple ivoirien et témoigner sa gratitude à la Côte d’Ivoire, terre d’accueil, qui leur a offert le gîte et le couvert depuis l’année 1970 sous l’instigation du Président Félix Houphouët Boigny, père de la nation ivoirienne. Il a appelé ses compatriotes au respect des lois ivoiriennes pour une cohabitation intelligente et harmonieuse avec leurs hôtes.

Cette cérémonie, qui s’est déroulée dans une belle ambiance, a enregistré la participation des gouverneurs des 5 États igbo représentés en Côte d’Ivoire, ainsi que les chefs des différentes communautés igbo du district d’Abidjan.