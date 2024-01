Fêtes de fin d’année : Lions club international Abidjan perle fait don à plus de 400 membres du personnel

Lions club international Abidjan perle a fait un important don en vivres et non vivres à plus de quatre cent (400) personnels d’hygiène et agents de sécurité d’Africa Global Logistics (ex Bolloré) et Abidjan Terminal.

Il s’agit de huit (8) sites à avoir bénéficié, notamment, Abidjan Terminal, Aérien, AGL siège, Manutention, Oïl and Gaz, Transit export maritime, Sirt et Top. La cérémonie de remise s’est déroulée, le jeudi 28 décembre 2023, au siège de la structure à Treichville. C’était en présence de M. Boua Michel vice-gouverneur du district 403 A2 et de Diarrassouba Valassiné, membre d’honneur de Lions club international Abidjan perle. Ce don est composé de sacs de riz, de bidons d’huile, de pattes alimentaires, de boisson hygiénique et une enveloppe d’argent. Pour un montant total de six (6) millions de Fcfa.

Ce fut l’occasion pour Boua Michel de rappeler les enjeux de cette action caritative qui est plus qu’une tradition désormais. « C’est bien l’amour du prochain qui a conduit cette action de générosité, dont l’objectif est d’aider la population en générale et en particulier les défavorisées qui sont dans le besoin », a indiqué Boua Michel vice-gouverneur.

Selon lui, c’est une contribution engagée par Lions club international Abidjan perle pour que ces personnes se sentent heureuses en cette période de fête auprès de leur famille à travers notamment des actes de solidarité, de partage, de fraternité et de cohésion. Ainsi, pour faire un cachet spécial de ses activités, Lions Club Abidjan Perle a voulu remettre des kits alimentaires aux personnels pour leur permettre de passer une bonne fête de fin d’année.

Diarrassouba Valassiné, a souligné que cette action s’inscrit dans la droite ligne des actions de Lions Club Abidjan Perle. Celles de venir en aide aux populations notamment les plus démunies.

Pour sa part Gbaï Seri Théodore directeur des ressources-humaines d’Abidjan Terminal représentant la directrice, a salué cet acte de haut porté social qui participe au développement et le vivre ensemble.

Au nom des bénéficiaires, Zanga Mamadou et Ouattara Chantale ont tenu, à exprimer leurs gratitudes et formuler les vœux de bénédictions à leur bienfaiteur pour la belle initiative à leurs endroits.