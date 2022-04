FIF: Alain Lobognon à Drogba ” Prépare demain, en mobilisant les foules d’Ivoiriens qui prendront d’assaut les stades du pays, à la faveur de la CAN2023″

« Au lendemain de l’AG élective de la Fédération ivoirienne de football, je tiens à saluer le courage de Didier Drogba, à qui j’exprime mon soutien et mes encouragements à poursuivre son rêve et ses projets pour la renaissance du football en Ci225.

Mon cher Didier, en te présentant, tu as montré à la Jeunesse de ton pays, que l’on doit toujours oser, malgré les obstacles de tous ordres, dressés pour empêcher tout projet d’avenir destiné à profiter à la multitude.

Sans avoir obtenu le soutien des grands électeurs (présidents des clubs), avec ton équipe, vous avez remporté le vote du Peuple, celui sans lequel, un beau stade sera toujours vide. Des femmes, des hommes et la jeunesse ont prouvé que tu peux aider le football en Ci225.

Sans le soutien des présidents des clubs, tu as permis aux Ivoiriens de découvrir des associations sportives jusque-là contenues dans l’anonymat dans nos villes et villages. Sois fier de ce que tu as accompli en quelques semaines seulement.

Mon cher Didier, maintenant que tu connais très bien les maux de notre football, prépare demain en tissant plusieurs réseaux de clubs omnisports ivoiriens qui redonneront à notre pays, sa gloire sportive.

Prépare demain, en restant toujours l’Ambassadeur du football ivoirien partout dans le monde, notamment auprès de la CAF et de la FIFA. Prépare demain, en mobilisant les foules d’Ivoiriens qui prendront d’assaut les stades du pays, à la faveur de la CAN2023.

Champion, n’oublie jamais que le football en Ci225 sera toujours conjugué avec ton nom à côté, même si tu n’as pas été élu Président de la Fédération ivoirienne de football le 23 avril 2022.

La prochaine fois sera la bonne. »

Melv

