FIFA: Gianni Infantino envoie un message à Sébastien Haller, en traitement contre un cancer

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a souhaité un prompt rétablissement à l’attaquant ivoirien, Sébastien Haller, en traitement contre une tumeur testiculaire maligne détectée quelques jours après sa signature au Borussia Dortmund en juillet dernier.

« Je tiens à vous adresser, au nom de la communauté du football international et en mon nom propre, mes meilleurs vœux pour un prompt et complet rétablissement, en espérant vous revoir en pleine santé très bientôt ! », a écrit Gianni Infantino dans des propos relayés par fifa.com.

L’attaquant ivoirien en a profité de l’occasion pour faire part de ses nouvelles et remercier les uns et les autres pour leur message de solidarité. « Je vais très bien, le traitement se passe bien et j’ai la chance de pouvoir m’entraîner quotidiennement. Ça a été un choc mais positif, je n’aurais jamais pensé susciter autant de réactions et de compassion, et pas que du monde du football….

Ce sont des choses qui nous réunissent tous et qui m’ont donné énormément de force pour affronter cette épreuve. Que ce soient les Ivoiriens, Hollandais, Français, Allemands, Anglais ou peu importe, toutes les personnes qui m’apportent leur soutien de loin ou de près sont une source d’énergie pour ma famille, mes proches et moi-même. Donc, ce que je peux leur dire, c’est que je ferai tout mon possible pour revenir le plus vite possible et être décisif pour mon club et mon pays », a laissé entendre Sébastien Haller.

Fin août dernier, la compagne de l’Eléphant avait donné des nouvelles de son petit ami sur les réseaux sociaux. Sur des photos largement partagées sur la toile, on peut voir le joueur de 28 ans diminué physiquement avec le crâne rasé, en raison certainement de ses séances de chimiothérapie pour lutter contre la maladie.

