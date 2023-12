Finale Miss Tabouret Royal 18-25 : Mlle Gnézélé Audrey sur la première marche

Enchanté par l’enthousiasme du public et la soirée féérique qui a tenu toutes ses promesses, le maire Yaya Doumbia a déclaré que l’appui de la mairie sera désormais constant à ce concours qui fait la part belle « à l’intelligence de la jeune fille ». Outre l’aspect physique qui valorise la femme africaine.

En effet, autour de 23 heures, neuf jeunes filles toutes rutilantes de beauté font leur apparition sur la scène. Par pair, les unes à la suite des autres, sous la musique du chanteur ivoirien Lystrone Kouamé.

Elles ont chacune un pagne noué autour de la hanche et sont vêtues de tee-shirt blanc. Les déhanchées et autres contorsions met l’eau à la bouche. La foule exulte déjà. Ensuite c’est le tour du passage individuel en tenues de ville et traditionnelle.

A ce deuxième passage, elles rivalisent d’ardeur et les tenues sont aussi variées que belles d’originalité (le Tapa Bhété, le pagne Baoulé, Dida…). Le public apprécie aussi les canons de beauté définis pour être candidate : les belles jambes, la forme rondement belle et autres critères. Chacune danse et défile sous un air musical (des artistes Sery Simplice, Luckson Padaud, Antoinette Konan, Flavour…) en conformité avec la tenue qu’elle s’est librement choisie.

Le passage en tenue de soirée consacre l’élégance et rend plus visible les courbes des jeunes filles en concurrence. Lorsque le maître de cérémonie introduit l’étape orale pour présenter les projets, c’est le stress. Plusieurs candidates tirent néanmoins leur épingle du jeu en présentant des projets impactants. L’éloquence dont elles font montre, a séduit plus d’un.

Au final, Mlle Gnézélé Audrey, 25 ans, étudiante, représentant la ville de San Pedro a été désignée à l’unanimité du Jury physique et des votants en ligne, la Miss Tabouret Royal 18-25 de l’année 2023. La première dauphine est Mlle Morokant Hadiara, 21 ans, étudiante, de la commune de Yopougon. Et la deuxième dauphine Mlle Ouédraogo Abibou, 25 ans, cheffe cuisinière, de la commune de Cocody.

Le trio gagnant a reçu respectivement, pour la Miss Tabouret Royal 18-25 la somme de 3 millions de FCfa, une année de gratuité de transport de la part d’une importante compagnie de car de la place. La Première dauphine, 1 million de FCfa, 6 mois de gratuité de transport et la deuxième dauphine, 500 mille FCfa avec 4 mois de gratuité de transport.

En outre, elles ont reçu des numéraires et des lots des autres sponsors du concours. Toutes ces sommes seront utilisées pour le financement de leur projet.

Christiane Mahilé épouse Souleymane, présidente du Comisstar 18-25, a été félicitée pour son apport à l’autonomisation de la jeune fille ivoirienne voire africaine.