Finalisation de la création de l’Alliance des Etats du Sahel

Le Mali, le Niger et le Burkina Faso finalisent la création de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Engagé depuis septembre 2023, le processus de création de cette organisation est arrivé à terme à l’issue d’une rencontre des ministres des affaires étrangères des pays membres, ce vendredi 17 mai 2024.

Les ministres des affaires étrangères des pays membres de l’AES ont échangé vendredi à Niamey. L’objectif de cette rencontre a porté sur l’adoption du projet de texte qui va régir l’institutionnalisation et l’opérationnalisation de la Confédération Alliance des États du Sahel (AES). C’est la dernière étape avant l’ultime moment de signature par les présidents Ibrahim Traoré, Assimi Goita et Abdourahamane Tchiani.

Selon le Ministre malien des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, Abdoulaye Diop, on peut désormais considérer « très clairement que Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES) est née ».

Il faut rappeler que l’annonce de la création de l’Alliance des Etats du Sahel est intervenue dans un contexte de coups d’Etat dans les trois pays membres. Quelques mois après cette annonce, le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont annoncé leur décision de se retirer collectivement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).