Foire commerciale intra-africain: Afreximbank enregistre des transactions de plus 604 milliards de FCFA

milliard de dollar américain soit un plus de 604 milliards de FCFA. C’est le montant des signatures d’accords de financement entre la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) et plusieurs entités commerciales de premier plan à travers le continent à l’occasion de la 3ème édition de la Foire commerciale intra-africain (Iatf) tenue du 9 au 15 novembre 2023. Cependant, il faut indiquer que cela n’est pas exhaustive. La banque entend consolider tous les accords de financement signer dans quelques jours pour le rendre public, a indiqué le Pr Benedict Oramah, président d’Afreximbank à la clôture ce jeudi 15 novembre 2023, de l’Iatf 2023 ;

. Cette convention va faciliter aussi l’augmentation du financement des entreprises commerciales dans divers secteurs de l’économie nigériane afin d’atténuer les effets néfastes de la crise russo-ukrainienne.

Signé par Denys Denya, vice-président exécutif des finances, de l’administration et des services bancaires d’Afreximbank, et Oliver Alawuba, directeur général d’UBA PLC, le mécanisme devrait renforcer la confiance dans le règlement des transactions commerciales internationales pour les importations stratégiques.

Afreximbank-Banque Commerciale du Burundi (BANCOBU) : La Banque Commerciale du Burundi (BANCOBU) a également bénéficié d’une facilité avec la Banque panafricaine. Afreximbank fournira à la BANCOBU des limites de facilitation des échanges de 55 millions de dollars américains pour soutenir l’importation de produits essentiels, tels que les produits pétroliers, qui sont importants pour le commerce et le secteur manufacturier du Burundi.

C’est René Awambeng, responsable mondial des relations clients d’Afreximbank qui a signé l’accord avec M. Sylvère Bankimbaga, directeur général adjoint de BANCOBU, en présence d’Audace Niyonzima, ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique du Burundi.

Afreximbank-Banque de Crédit de Bujumbura : Afreximbank a également signé un accord en vertu duquel elle fournira une facilité AFTRAF de 40 millions de dollars américains à la Banque de Crédit de Bujumbura (BCB) pour soutenir le financement du commerce au Burundi. Les signataires étaient René Awambeng, responsable mondial des relations clients pour Afreximbank et Roger Guy Ghislain Ntwungeye, directeur général de BCB.

Exode et compagnie – 141 millions de dollars : Une feuille de conditions pour un mécanisme de financement d’investissement intra-africain de 141 millions de dollars a été signée avec Exodus and Company. Denys Denya, vice-président exécutif chargé des finances, de l’administration et des services bancaires, a signé pour Afreximbank tandis que Progress Mambo, directeur général, a signé pour Exodus and Company.

Sapro Mayoko – 96 millions de dollars : La Banque a également signé un accord de conditions avec Sapro Mayoko pour une installation de développement d’une mine de minerai de fer d’un montant de 96 millions de dollars au Congo. Le document a été signé par Kanayo Awani, vice-président exécutif de la Banque de commerce intra-africaine pour Afreximbank et Paul Obambi, directeur général de Sapro Mayoko.

Centre international pour l’intégration régionale et la recherche commerciale (ICRITR) – Protocole d’accord : Un document supplémentaire signé au cours de la journée était un mémorandum d’accord avec le Centre international pour l’intégration régionale et la recherche commerciale (ICRITR) signé par Kanayo Awani, vice-président exécutif de la Banque du commerce intra-africaine pour Afreximbank et le professeur Charles Okechukwu Esimone, vice-président. Chancelier, Université Nnamdi Azikiwe, Awka, Nigéria, pour l’ICRITR.

État d’Anambra – 200 millions de dollars américains : Afreximbank avait signé, le 10 novembre, une lettre de mandat pour fournir des services de conseil financier en matière de mobilisation de capitaux au gouvernement de l’État d’Anambra au Nigeria pour un montant estimé à 200 millions de dollars américains afin de soutenir le développement de trois projets majeurs dans l’État : couvrant le projet de ville industrielle à usage mixte d’Ikenga, l’Anambra Export Emporium et le parc industriel automobile Akwaihedi Unubi Uga.

La Banque a également signé un accord pour fournir au gouvernement de l’État des services de conseil financier pour le développement du cadre opérationnel et de gouvernance du Fonds de la diaspora Anambra, y compris des services de conseil financier en matière de mobilisation de capitaux pour le projet de plan directeur ferroviaire intra-urbain d’Anambra et le Fonds de la diaspora Anambra. . Kanayo Awani, vice-président exécutif de la Banque de commerce intra-africaine, a signé pour Afreximbank tandis que Mark Okoye, directeur général de l’Agence de promotion et de protection des investissements de l’État d’Anambra, a signé pour le gouvernement de l’État.

Société de construction de l’Afrique centrale – 40 millions de dollars : Afreximbank a également signé un accord avec la Central Africa Building Society (CABS), la plus grande société de construction du Zimbabwe, pour fournir une ligne de crédit de 40 millions de dollars américains afin d’aider à renforcer les capacités de centaines de petites et moyennes entreprises (PME). Signé par Denys Denya, vice-président exécutif chargé des finances, de l’administration et des services bancaires d’Afreximbank, et Mehluli Mpofu, directeur général de CABS, l’accord est d’une durée de trois ans et vise à favoriser la croissance du secteur des PME en soutenant les secteurs productifs, tels que comme l’agriculture, l’industrie manufacturière et l’exploitation minière.

. Selon les termes, Afreximbank développera des AQAC pour offrir des services d’évaluation de la conformité tels que des services de tests, d’inspection et de certification au Bénin, au Gabon et, éventuellement, dans d’autres pays africains en collaboration avec Arise IIP au sein des parcs industriels développés par Arise pour soutenir les locataires des parcs et d’autres industries à l’extérieur pour leur permettre de répondre aux exigences des marchés locaux et d’exportation. L’initiative AQAC a été créée par Afreximbank pour aider les pays africains à améliorer leur capacité à se conformer aux normes internationales et aux réglementations techniques afin de promouvoir les exportations et de faciliter le commerce intra- et extra-africain tout en garantissant la sécurité des produits destinés à la consommation en Afrique.

L’Iatf 2023 qui est le plus grand salon du commerce et de l’investissement d’Afrique devrait attirer plus de 1 600 exposants et 35 000 visiteurs, et des accords commerciaux et d’investissement d’une valeur de 43 milliards de dollars devraient être conclus lors de l’événement. En attendant de consolider les chiffres, le Pr Oramah président d’Afreximbank a affirmé, que les chiffres sont au-délà des esprances.