Karim Benzema, surnommé KB9 ou El Nueve en Espagne, né le 19 décembre 1987 à Lyon, est un footballeur international français évoluant au poste d’avant-centre au Real Madrid.

Sur la scène internationale, Karim Benzema honore sa première sélection en équipe de France et participe à l’Euro 2008. Non retenu par Raymond Domenech pour la Coupe du monde 2010, il devient un joueur clé de la sélection sous le mandat de Laurent Blanc. Il est quart de finaliste de l’Euro 2012 et de la Coupe du monde 2014. Mis en examen dans une affaire de chantage à la sextape touchant son coéquipier en équipe de France Mathieu Valbuena, il ne porte plus le maillot bleu à partir du 8 octobre 2015. Il sera condamné définitivement dans cette affaire en juin 2022, après avoir abandonné sa procédure d’appel. En 2021, soit cinq ans et demi plus tard, il est à nouveau appelé par Didier Deschamps dans les rangs de l’équipe de France, notamment pour disputer l’Euro 2020 où les Bleus sont éliminés en huitième de finale, puis la Ligue des nations 2021 où l’équipe de France remporte la compétition.

Karim Benzema est considéré comme l’un des meilleurs attaquants de sa génération, et l’un des meilleurs joueurs à avoir évolué dans le championnat d’Espagne. Régulièrement nommé pour le Ballon d’or, Karim Benzema est le meilleur buteur français de l’histoire de la Ligue des champions, le meilleur buteur français de l’histoire toutes compétitions confondues4, le meilleur buteur français de l’histoire de la Liga, ainsi que le deuxième meilleur buteur et le meilleur passeur de l’histoire du Real Madrid. Il est actuellement le cinquième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France.

En 2022, après avoir reçu le titre de Joueur de l’année de l’UEFA, il remporte, à 34 ans, le Ballon d’or France Football. Il est le cinquième Français à recevoir le trophée après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinédine Zidane.

«J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin», a expliqué l’attaquant du Real Madrid

