Football: le message de Kylian Mbappe après le match

Durant cette Coupe du monde 2022, cinq rencontres dont la finale, se sont soldées par une séance de tirs au but, soit le total le plus élevé pour une même édition. L’Argentine (face au Pays-Bas en quarts et la France en finale) et la Croatie (contre le Japon en huitièmes et le Brésil en quarts) l’ont triomphé deux fois aux tirs au but. Tombeur de l’Espagne en huitièmes de finale, le Maroc complète le tableau.

Auteur d’un triplé en finale de la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé est sorti du silence après la défaite en finale des Bleus. Dans une publication postée sur Twitter, l’attaquant français donne rendez-vous pour les prochaines grandes échéances : “Nous reviendrons”